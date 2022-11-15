Ошеломительный успех оперы "Севиль" в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова оперу "Севиль", сообщили Trend Life в театре.

Показ оперы "Севиль" на сцене Гянджинской филармонии состоялся впервые.

Показ оперы в Гяндже был осуществлен в рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана, посвященных 100-летию со дня рождения великого композитора, уроженца города Гянджи, народного артиста СССР Фикрета Амирова, при поддержке Регионального управления культуры и Исполнительной власти города Гянджа.

На мероприятии присутствовали глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, заведующий Региональным отделом культуры Гянджи Васиф Джаннетов, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, а также видные представители общественности города.

Главные партии в спектакле на высоком профессиональном уровне исполнили народный артист Азербайджана Азер Зейналов (партия Балаша), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Дильбяр), Турал Агасиев (партия Бабакиши), солисты Фатима Джафарзаде (партия Севиль), Нина Макарова (партия Гюлюш), Талех Яхъяев (партия Атакиши), Фахмин Ахмедлы (партия Мамедали бека), Урфан Джафаров (партия Абдулали бека), Эсмира Мамедова (партия Тафты).

Спектаклем дирижировал лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

Режиссер спектакля - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстейр - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик - народный художник Таир Таиров.

Спектакль прошел при аншлаге. Чарующая музыка Фикрета Амирова, вдохновенное выступление артистов, красочные декорации и яркие сценические костюмы произвели сильное впечатление на зрителей спектакля.

Показ спектакля сопровождался бурными аплодисментами публики и возгласами "Браво!". В конце спектакля представители руководства Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета выразили глубокую благодарность за прекрасную организацию гастролей труппы руководству Исполнительной власти города Гянджи, Региональному управлению культуры города и дирекции Гянджинской государственной филармонии.

В свою очередь глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов от себя лично и от имени всех гянджинцев выразил признательность коллективу Театра оперы и балета за прекрасный показ оперы. Было отмечено, что данное мероприятие явилось большим событием в культурной жизни города. Ниязи Байрамов выразил пожелание, чтобы коллектив театра почаще приезжал в Гянджу и радовал жителей города показом замечательных спектаклей, внося большой вклад в пропаганду высокого академического искусства.