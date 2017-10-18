Воскресный полет в космос – "Keloğlan Masalları Müzikali-2" во Дворце Гейдара Алиева

18 октября 2017 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 22 октября в 12.00 и 15.00, Театр Анкары представит новое интерактивное музыкально-сказочное представление Keloğlan Masalları Müzikali-2 “Uzun-Huysuz Kosmosda” (Путешествие в космос), сообщает Trend Life.

Всеми любимый герой турецких сказок Кельоглан вместе со своими друзьями в это воскресенье подарит детям и их родителям незабываемые веселые моменты и впечатления. Uzun-Huysuz Kosmosda – это красочное и динамическое шоу, замечательные песни из любимого мультфильма, возможность самому принять участие в действии спектакля. Благодаря универсальности труппы, спектакль "Keloğlan Masalları" - это не только профессиональное театрализованное действие и исполнение полюбившихся песен, но и впечатляющие трюки, прекрасно поставленные танцевальные номера, выразительная актерская игра.

Цена билетов – от 6 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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