Азербайджанская актриса дерется, умело обращается с мечом, ездит верхом в Турции (ФОТО, ВИДЕО)

4 мая 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская актриса Кенуль Нагиева, живущая и работающая в Турции, исполнила одну из ролей в турецком историческом сериале "Diriliş Ertuğrul" ("Воскресший Эртугрул"), сообщает Trend Life.

Сериал транслируется в эфире турецкого телеканала TRT.

Актриса сыграла монгольскую охотницу, которая обманным путем проникает во владения повелителя Эртугрула, чтобы мстить за своих предков.

Для этой роли Кенуль Нагиевой пришлось побриться налысо. В кадре актриса демонстрирует навыки рукопашного боя, умение обращаться с мечом, ездить верхом.

Кенуль Нагиева снималась в таких турецких фильмах и сериалах, как "Kızkaçıran", "Terkedilmiş", "Zaman Adlı Tren", "Bumerang", "Kanun Namına", "Hayat Körpüsü" и т.д. Является победительницей азербайджанской версии телешоу "Танцы со звездами" и "Fort Boyard".

(Автор: Джани Бабаева)

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