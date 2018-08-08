"100 на двоих": российский канал покажет, как на фестивале "ЖАРА-2018" отметили юбилеи Агутина и Преснякова (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России продолжает трансляцию международного фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

10 августа 21:30 по московскому времени в эфире российского телеканала будут представлены юбилейные вечера известных российских исполнителей Леонида Агутина и Владимира Преснякова, которые прошли в рамках фестиваля. Отметим, что и Леонид Агутин, и Владимир Пресняков в этом году отметили 50-летний юбилей. Видеоанонс предстоящего эфира представлен под названием "100 на двоих". Данная трансляция станет вторым телеэфиром фестиваля "ЖАРА-2018".

Ранее один из организаторов фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) отметил, что запланировано 8-10 эфиров.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева.)

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