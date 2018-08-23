Создатели "Теории большого взрыва" объявили о завершении сериала

Популярный американский телесериал "Теория большого взрыва" завершится после 12-го сезона в 2019 году, об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Hollywood Reporter.

"Мы навсегда благодарны нашим поклонникам за их поддержку сериала в течение 12 сезонов. Мы — актеры, сценаристы и съемочная группа – чрезвычайно ценим его успех и стремимся создать финальный сезон и финальные серии, которые приведут "Теорию большого взрыва" к легендарному завершению", — говорится в заявлении продюсеров.

Ранее представитель телеканала CBS, на котором транслируется сериал, не исключал его продления на 13-й сезон.

Сообщается, что последние серии шоу будут показаны в мае 2019 года. Всего сериал будет насчитывать 279 эпизодов.

"Теория большого взрыва" — американский ситком, который рассказывает о жизни двух молодых физиков, их соседке и друзьях. Сериал снимается компаниями Warner Bros. Television и Chuck Lorre Productions. Его создателям неоднократно присуждали престижную телепремию "Эмми".

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