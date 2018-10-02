Впервые в Баку! Ми-Ми-Мишки с нетерпением ждут встречи с маленькими друзьями (ВИДЕО)

2 октября 2018 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку! Лицензионный Московский спектакль - на русском языке. В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре 1 декабря будет представлен детский спектакль "Ми-Ми-Мишки: Защитники Леса", сообщает Trend Life.

Спектакль любимого мультфильма детей "Ми-Ми-Мишки: Защитники Леса" повествует о жизни неразлучных друзей - жителей сказочного леса: бурого медвежонка Кеши, белого Тучки, их подружки Лисички и цыплёнка Цыпы!

Билеты можно приобрести в торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət, во всех кассах города и на сайте www.iticket.az. Телефоны для справок: 0503549054 / 0773549054

В стоимость билета входят:
- Фото с любимыми героями и подарки!
- Бесплатный вход: до 5 лет, не занимая отдельное место в сопровождении родителей!

(Автор: Вугар Иманов)

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