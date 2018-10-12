Человек на Луне, или Райан Гослинг с бакинцами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За день до мировой премьеры в Park Cinema Flame Towers прошел закрытый показ картины "Человек на Луне, сообщает Trend Life.

Среди гостей были представители СМИ, медийные лица, блоггеры, актёры, продюсеры и режиссёры, для которых со стороны Park Cinema при поддержке спонсоров был организован фуршет.

Неудивительно, что картина, посвященная Армстронгу и высадке человечества на Луну, задумывалась уже очень давно, речь о съемках шла еще в 2003 году, и тогда предполагалось, что режиссером станет Клинт Иствуд. Впоследствии начало работы над фильмом неоднократно откладывалось, менялись студии, режиссеры…

Шазелл, который и был в итоге утвержден, сразу захотел отдать главную роль Райану Гослингу, понаблюдав актера на съемках ленты "Ла-Ла Ленд". Также в картине "Человек на Луне" сыграли Клер Фой, Пабло Шрайбер, Кристофер Эббот, Кайл Чандлер.

В основу сюжета фильма легла биография Нила Армстронга. Картина посвящена нескольким годам жизни легендарного астронавта корабля "Аполлон-11", первым в истории ступившего на поверхность Луны.

Казалось бы, что может пойти не так: в кресле постановщика - режиссер с безупречной репутацией хитмейкера, на первом плане - один из ведущих актеров. Но в Америке этот фильм оказался скандальным.

Дело в том, что в картине отсутствует сцена непосредственной установки флага США на Луне, - исторического эпизода, а для Штатов в высшей степени гордости.

В прочем, азербайджанских зрителей это никак не смутило, фильм смотрели на одном дыхании и весь зал IMAX оказался заполненным вплоть до первых рядов.

Кстати, интересным фактом является также то, что фильм снят полностью на камеры IMAX, что позволяет зрителю почувствовать весь эффект лучшего, на сегодняшний день, качества не только в Азербайджане, но и в мире.

Фильм уже стартовал в прокате в кинотеатрах Park Cinema на русском и английском языках с азербайджанскими субтитрами, и мы можем только порекомендовать смотреть его в формате IMAX, а мнение сформируете вы сами.

(Автор: Вугар Иманов)

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