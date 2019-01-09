Легенды азербайджанского бокса "нокаутировали" Сильвестра Сталлоне и Майкла Б. Джордана (ВИДЕО, ФОТО)

9 января 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar состоялась закрытая премьера фильма режиссера Стивена Кейпла-младшего «Крид-2» об ученике легендарного Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) Адонисе Криде (Майкл Б. Джордан), сообщает Trend Life.

Сери почетных гостей вечера были первый в истории азербайджанского бокса чемпион мира Агаси Мамедов и один из самых известных боксеров-профессионалов Али Исмайлов. Спортивная общественность страны была также представлена пресс-секретарем Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самаей Мамедовой и спортивными журналистами.

«Присутствие на премьере спортивного фильма легенд азербайджанского спорта было для нас очень важно. Мы благодарны, что они приняли наше приглашение. Что касается самого фильма, то он из категории must-watch, зрители непременно получат от него удовольствие», - отметил пиар-менеджер Park Cinema Рустам Фаталиев.

Фильм выйдет в общий прокат в сети кинотеатров Park Cinema с 10 января.

«Крид 2» - спортивный драматический фильм с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях, являющийся восьмым в серии «Рокки». Сюжет продолжает историю фильма «Крид: Наследие Рокки» и сконцентрирован на событиях «Рокки 4», в которой герой Сталлоне бился с советским боксером Иваном Драго (Дольф Лундгрен). Их противостояние на сей раз выходит на новый виток – Драго-старший, много лет назад убивший на ринге друга Бальбоа и отца его подопечного Аполло Крида, теперь тренирует своего сына Виктора, с которым и предстоит сразиться главному герою. Таким образом, фильм возвращает на экраны таких персонажей, как Иван Драго, Людмила Драго и Роберт Бальбоа в исполнении Дольфа Лундгрена, Бригитты Нильсен и Майло Вентимильи, соответственно. Также в картине снялись Тесса Томпсон, Флориан Мунтеану, Филисия Рашад и другие актёры, а также мировые боксерские легенды Эвандер Холифилд, Рой Джонс, Шугар Рэй Леонард.

(Автор: Вугар Иманов)

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