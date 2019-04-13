В Австралии котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла в стиральной машине, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что хозяйка питомца не заметила, как он уснул в корзине для вещей и случайно отправила его "в стирку".

Через некоторое время она обнаружила, что Поппи пропала. Котенка удалось найти внутри стиральной машины только через полчаса, как раз перед включением режима отжима.

Животное доставили к ветеринарную клинику, где у него диагностировали травму головы и ушиб глаза. Кроме того, у него была пониженная температура, а в легких находилась вода. Тем не менее, уже через три недели котенок полностью поправился.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.