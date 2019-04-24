Азербайджанка сдвинула с места двухтонный джип (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале "МИР 24" представлен видеоматериал об азербайджанской девушке Джиа, которая обладает богатырской силой, сообщает Trend Life.
"Самая сильная девушка Азербайджана Джиа поднимает штангу весом более 150 кило и сдвигает с места многотонные джипы. При таких богатырских возможностях работает еще и фотомоделью", - отмечено в сюжете.
"Быть сильной – это красиво. Парни вслед оборачиваются, а подруги завидуют. Лучше бы в зал пришли", – уверена Джиа.
В сюжете показано, как Джиа сдвигает с места двухтонный джип, но для нее это не предел: однажды на спор она протянула "КамАЗ".
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