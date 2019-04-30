Азербайджанские мстители! Удастся ли одержать победу в эпическом бою? (ВИДЕО, ФОТО)

30 апреля 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall прошёл звёздный показ американского фильма "Мстители: Финал" кинокомпании Marvel, сообщает Trend Life.

Этот вечер собрал целый звездный калейдоскоп шоу-бомонда – народный артист Фаик Агаев, певицы Нура Сури, Саида Султан и Малик Калантарли, писательница Нармина Мамедзаде, актеры Мушфиг Шахвердиев, Ислам Мехралиев, Талех Юзбеков, Алихан Раджабов, Эльвин Ибрагимзаде и другие.

"Мстители: Финал" (англ. Avengers: Endgame) - американский фильм 2019 года режиссёров Энтони и Джо Руссо. Экранизация комиксов Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей. Продолжение фильмов «Мстители» (2012), «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и «Мстители: Война бесконечности» (2018), а также 22-й по счёту фильм кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Сюжет: Разрушительная сила Таноса испепеляет земные ресурсы. Изначальная цель хитрого монстра практически достигнута, ведь половина человечества повергнута, а выжившие беспомощно дожидаются смертного рокового часа. Наступает момент, когда единственный решающий бой может остановить чудовище или окончательно уничтожить шансы планеты на выживание. Бравой команде «Мстители 4: Финал» придется собраться для ключевой схватки. Морально опустошенные и подавленные супергерои едва находят терпение, чтобы встретить следующий день. Падших друзей не вернуть для борьбы с коварным злодеем, но их гибель не должна стать бесполезной жертвой.

Дрейфующий по Вселенной Железный человек не зря оставляет предсмертное послание и сообщает, что не жалеет о пережитых приключениях. Гордо встречая смерть, бывший лидер назидательно советует союзникам продолжать сражение. Капитан Америка, Тор, Черная Вдова и другие выжившие соратники готовятся вступить в финальную часть войны, но им нужно подкрепление. Внезапно на пороге подпольного штаба появляется Человек-Муравей вместе с неудержимой напарницей. Первые новички отряда собираются рискнуть всем, что имеют, ради совместного сопротивления смертоносному разрушителю. Удастся ли смельчакам одержать победу в эпическом бою?

В главных ролях Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Бри Ларсон, Карен Гиллан, Данай Гурира, Брэдли Купер и Джош Бролин.

(Автор: Вугар Иманов)

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