Cinema Radio – о кино на радиоволне

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и радио Avto FM компания AzerNewMedia приступила к реализации нового радиопроекта Cinema Radio, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Радиопередача, которая будет выходить каждую субботу с 15.00 до 16.00 представит вниманию аудитории последние новинки зарубежного и местного кинорынка, а с гостями проекта пройдет обсуждение событий кинонедели.

Радиопрограмма включает несколько рубрик. Так, слушатели, которые правильно ответят на вопросы коновикторины, смогут стать обладателями подарков.

Ведущей передачи является Ягут Гёзалова. Партнер радиопроекта – сеть кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Джани Бабаева)

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