Cinema Radio – о кино на радиоволне

16 июля 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и радио Avto FM компания AzerNewMedia приступила к реализации нового радиопроекта Cinema Radio, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Радиопередача, которая будет выходить каждую субботу с 15.00 до 16.00 представит вниманию аудитории последние новинки зарубежного и местного кинорынка, а с гостями проекта пройдет обсуждение событий кинонедели.

Радиопрограмма включает несколько рубрик. Так, слушатели, которые правильно ответят на вопросы коновикторины, смогут стать обладателями подарков.

Ведущей передачи является Ягут Гёзалова. Партнер радиопроекта – сеть кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В CinemaPlus стартовала акция "Super Gün"
Интересное 15 июля 13:22
В CinemaPlus стартовали акции для жителей Гянджи
Интересное 12 июля 12:17
Клуб анонимных киллеров по-азербайджански (ВИДЕО)
Интересное 11 июля 12:35
Криминальная ночь в Баку – все начали подозревать друг друга (ФОТО)
Интересное 9 июля 15:07
В Баку на берегу Каспия пройдет "Кино Ночь" (ВИДЕО)
Интересное 3 июля 12:34
В Баку появилась одержимая кукла (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 28 июня 12:52
Лента новостей
Долг Грузии в июне увеличился
Финансы 13:34
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 13:33
"Азерсу" планирует завершить проект водоснабжения "Ени Гюнешли" до конца месяца
Общество 13:33
Азербайджан нарастил экспорт нефти
Экономика 13:24
Афганистан вложил в экономику Азербайджана $1,5 млн - замминистра
Экономика 13:22
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 13:17
Турция направит еще один корабль для геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье - Чавушоглу
Турция 13:17
Подписан протокол по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Афганистаном
Экономика 13:16