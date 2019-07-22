Азербайджанский менталист шокировал победителя "Евровидения" (ВИДЕО)

22 июля 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Киноактер Руслан Сабирли и первый менталист Азербайджана продолжает удивлять зрителей социальных сетей своими уникальными возможностями человеческого мозга, сообщает Trend Life.

Очередным гостем видеопроекта стал популярный исполнитель, победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов. Руслан Сабирли определил номер, который загадал Эльдар Гасымов и кто скрывается под ним,…хотя менталист сам внушил ему этот номер.

Первым гостем стала танцовщица Оксана Расулова, а вторым – руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Ментализм (от англ. mental - умственный, мыслительный) в широком смысле означает направление деятельности человека, связанное с развитием уникальных способностей восприятия и анализа информации. Эти способности позволяют менталисту предугадывать события, читать мысли, влиять на поведение людей, демонстрировать необычные способности памяти, интуиции, экстрасенсорного восприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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