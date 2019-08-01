Приглядитесь получше: киноляпы или зашифрованные сообщения в фильмах и сериалах (ФОТО)

Как стаканчик с кофе оказался на столе у Джона Сноу, почему за Джеком Воробьем притаился человек в футболке, зачем Марии-Антуанетте кеды? — спрашивают внимательные киноманы.

"Игры престолов"

Последний самый нашумевший киноляп - бумажный стаканчик с кофе, неожиданно появляющийся в восьмом сезоне "Игры престолов" перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в сцене пиршества в Винтерфелле, пока все пьют вино из рогов и кубков, передает Trend Life со ссылкой РИА Новости. Это можно было бы списать на невнимательность, но актриса Софи Тернер (Санса Старк) обвинила в "проколе" коллегу Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу. Как бы там ни было, стаканчик получил свою минуту славы и даже больше.

"Матрица"

Научно-фантастический боевик "Матрица" во многом опередил свое время. Но ничто не идеально - в одной из сцен заметен небольшой, но символический промах авторов. Морфеус (Лоуренс Фишборн) приводит Нео (Киану Ривз) на разговор к Пифии. Крупным планом показана дверная ручка, к которой тянется Нео, а в ней неожиданно отражается объектив камеры оператора.

"Мария-Антуанетта"

Режиссер София Коппола обычно максимально контролирует съемочный процесс, но и у нее случаются провалы. В биографической мелодраме "Мария-Антуанетта" выясняется, что ее героиня была той еще модницей. По версии Копполы, французская королева в XVIII веке наряду с изящными туфельками носила кеды - они попадают в кадр в одной из сцен в будуаре супруги Людовика XVI.

"Властелин колец: Возвращение короля"

Под финал эпической саги о Кольце Всевластия даже гримеры устали от длинного путешествия. В фильме "Властелин колец: Возвращение короля" они так и не смогли определиться, в какой же части лица рана у хоббита Фродо. В разных кадрах шрам перемещается то на правую, то на левую сторону.

"Терминатор 2: Судный день"

В фильме "Терминатор 2: Судный день" Арнольд Шварценеггер в прямом смысле на своей шкуре показывает, что по праву заслужил прозвище Железный Арни. Он прикрывает Джона Коннора собой и получает в спину целую обойму патронов от антагониста, робота Т-1000. Его кожаная куртка превращается в дуршлаг. Но в следующей сцене она снова цела и невредима. Поразительная регенерация.

"Пираты Карибского моря"

Бесстрашный капитан Джек Воробей следует модным трендам: в его команду могут попасть не только головорезы, но и женщины, попугаи, а еще одетые по современной пляжной моде корсары. В финале первой части "Пиратов Карибского моря" Джек, стоя за штурвалом, обращается к команде. Кто-то его внимательно слушает, а кто-то, стоя позади в ковбойской шляпе, футболке и темных очках, принимает солнечные ванны. Не будь это член съемочной группы, Воробью пришлось бы побеспокоиться о своем авторитете на "Черной жемчужине".

"Бесславные ублюдки"

В одной из сцен боевика "Бесславные ублюдки" на форме немецкого офицера возникает и исчезает нашивка. Перед тем как его начинают избивать, герой виден в кадре то с ней, то без нее. Наверное, Квентин Тарантино решил подразнить зрителей. Или просто пропустил эту деталь.

"Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега".

Еще одного гостя из будущего поймали в кадре фильма "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега". В сцене, когда Джонс (Харрисон Форд) оплакивает мнимую гибель возлюбленной, сзади проходит некто в современной футболке и джинсах. Хотя действие происходит в Египте 1930-х годов.

"Храбрая сердцем"

Неожиданный элемент обнаружили внимательные зрители в мультфильме "Храбрая сердцем" о средневековой Шотландии. Главная героиня принцесса Мерида приходит к ведьме, которая занималась резьбой по дереву. Неожиданно (но не для действующих лиц) на столе среди поделок обнаруживается модель современного автомобиля. То ли волшебница путешествует во времени, то ли это ляп. Некоторые принимают авто за "пасхалку" и отсылку к другому мультфильму студии, "История игрушек".

"Простоквашино"

Российские мультипликаторы стараются не отставать от зарубежных коллег. В одной из серий нового "Простоквашино" Дядя Федор заходит в квартиру, где его встречает мама. Диалог происходит в коридоре напротив двери. Все бы ничего, но только сначала в двери есть глазок, а потом он исчезает. Такой ляп называют ошибкой связности сюжета, очень распространенной у режиссеров. Ее допускают из-за того, что не все сцены и кадры снимаются подряд.

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