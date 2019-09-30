Психологический триллер в Баку и регионах (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В киноцентре Aygün Cinema прошла автограф-сессия с творческим коллективом фильма "Adam" (Человек), сообщает Trend Life.

Гостям был представлен перформанс со сценами ужасов – шоу студентов "Elin Kursu". Творческий коллектив рассказал о работе над фильмом, который снимался в Баку и регионах страны – Гедабеке, Товузе, Исмаилы, Говларе, ответил на вопросы зрителей.

Фильм снят Alioglu Media Group в жанре ужасов и психологического триллера. Режиссер-постановщик - Амиль Алиоглу, автор сценария – Амиль Алиоглу и Садиг Насиров, художник-постановщик - Амиль Алиоглу, режиссер – Ибрагим Абилов, оператор-постановщик - Матлаб Ягубоглу, автор музыки – Иффет Аскеров, главный продюсер - Байрам Мургузов, исполнительный продюсер – Габиль Алиоглу, художник по гриму – Шафа Джаббарова, монтаж – Фирдовси Набиев, мастер по свету – Мухаммедали Асланов, mix master – Махир Ибрагимов, организаторы вечера – Лала Газанфар и Эльшан Алиев.

В ролях – Амиль Алиоглу, Мехрибан Гулиева, Рашад Сафаров, Зульфия Мамедова, Арзу Абдулова, Мурад Абдуллаев, Эльвина Атакишиева, Эльвин Агаев, Лена Хосровова, Ханым Садыгова, Ряван Ибрагимов, Сяма Ибрагимова, Мухаммедали Асланов, Расул Гумбатов, Гюльнар Мамедова, Ибрагим Абилов и другие.

Сюжет фильма: Маленькая Аиша вместе с матерью решают совершить путешествие. Но за несколько километров до места назначения, они вынуждены свернуть к пункту назначения по лесной дороге, так как на основной трассе происходит автокатастрофа и она становится временно закрытой. Но происходит так, что и они сами попадает в аварию, когда … им навстречу выходит незнакомый мужчина. Как оказывается, они попадают в руки жесткого маньяка, который в детстве пережил семейную трагедию из-за жесткого обращения его отца с матерью, поэтому получил серьёзную психологическую травму и испытывает ненависть ко всем людям. Всех, кто попадает в руки маньяка, ожидает мучительная смерть. Эта участь ждет и мать с ребенком. Более того, все, кто спешат к ним на помощь, сами становятся жертвами маньяка. Как же им удастся спастись?…

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(Автор: Вугар Иманов)

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