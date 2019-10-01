О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)

1 октября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) и известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Бахтияр Алиев (Bahh Tee) презентовали в социальной сети клип на свою первую дуэтную песню "Парами", сообщает Trend Life.

Режиссер видеоклипа - Евгения Абдель-Фаттах. Песня "Парами" вошла в новый альбом Bahh Tee "Белая полоса", премьера которого состоится четвертого октября. Стоит отметить, что это единственный дуэт в альбоме.

Основной сюжет клипа развивается в людном баре, где на фоне любовного треугольника главного героя (Bahh Tee) на сцене под гитару выступает артист EMIN, наблюдающий всю картину со стороны. В какой-то момент друзья удаляются из бара, оставив всю суету и проблемы позади. В клипе отражены идеи о мужской дружбе, предательстве, и, конечно, основной лейтмотив – это любовь.

"Бахти очень талантливый автор и исполнитель, а также продюсер. Наша дружба и сотрудничество началось в 2016 году с песни "Сбежим в Баку", которую он написал для меня, и которая до сих пор одна из самых моих популярных песен. У него есть ощущение артиста, что ему нужно выпускать, а что нет. Он может предвидеть и посоветовать. Это очень важно. Не зря мы вместе создали лейбл, а сейчас выпускаем совместный клип "Парами". Он классный", - рассказывает EMIN.

"Самое главное, что мы сделали дуэт не потому, что надо, а потому, что было интересно вместе поработать с этой песней. Я просто написал ее и увидел, и услышал в ней Эмина, на мой взгляд, получилось действительно интересно и гармонично", - отмечает Bahh Tee.

Напомним, что сотрудничество двух артистов началось с песни "Сбежим в Баку", которая стала негласным хитом Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", а также одной из самых любимых и популярных песен EMINа среди его поклонников. Автором музыки и слов выступил Bahh Tee, кстати, также как и в новом дуэте "Парами". EMIN и Bahh Tee также являются партнерами по лейблу Zhara Music. Бахтияр Алиев - генеральный продюсер радиостанции "Жара FM".

(Автор: Джани Бабаева)

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  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
  • О мужской дружбе, предательстве и любви - премьера EMINа и Bahh Tee (ВИДЕО)
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