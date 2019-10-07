Аншлаг в CinemaPlus: "Джокер" покоряет зрителей (ВИДЕО)

7 октября 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Премьера долгожданного фильма «Джокер», состоявшаяся в премиум-кинотеатре CinemaPlus в Баку, была встречена телезрителями с большим интересом.

Режиссером и сценаристом этого психологического триллера является Тодд Филлипс. Главные роли в самобытной картине сыграли Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие.

События в фильме происходят в 80-х годах прошлого века. Сюжет строится вокруг Артура Флека - человека, которому очень сильно не повезло в жизни. У героя серьезные проблемы с психикой и он страдает приступами беспричинного истерического смеха. Кроме того, Артур живет за чертой бедности, и каждый день его жизни — борьба за выживание. Мечтающий стать комиком герой вынужден помогать своей матери, которая, как и он, страдает манией величия.

К несчастью для Флека он живет в Готэме - городе, где бедные беднеют, а богачи - богатеют. Поэтому, когда герой узнает, что он — внебрачный сын самого богатого жителя города Томаса Уэйна, это затуманивает его сознание еще больше.

Но надежды клоуна рушатся, и он начинает искать утешение в совершенно других вещах, попутно разрушая себя изнутри. В результате Артур совершает несколько жестоких преступлений, прекращает принимать лекарства и провоцирует беспорядки в Готэме, во время которых гибнут несколько богачей, в том числе Томас Уэйн.

Несмотря на зловещий сюжет, фильм увлекает зрителя с первого кадра. Профессиональная игра актеров, захватывающие и неповторимые сцены фильма приковывают к экрану еще больше.

Интерес зрителей к демонстрируемому сейчас в сети кинотеатров CinemaPlus "Джокеру" до сих пор очень высок. А билеты на премьеру были распроданы просто с космической скоростью.

Приглашаем и вас посмотреть этот фильм, на который каждый день аншлаг.

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