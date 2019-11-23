Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)

23 ноября 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Актеры Государственного академического Малого театра России поделились на своих страницах в Instagram впечатлениями от поездки в Баку, сообщает Trend Life.

Напомним, что в столице Азербайджана прошли гастроли Малого театра России со спектаклем "Женитьба". Постановка вызвала огромный интерес у бакинских зрителей. На показах спектакля, которые прошли на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, был аншлаг.

В свободное время от репетиций и спектаклей актеры российского театра - Карина Саханенко, Наталья Хрусталёва, Игнатий Кузнецов и другие совершили прогулку и ознакомились с достопримечательностями Баку.

"Это были самые лучшие гастроли. Баку - это открытое, большое, любящее сердце, тебе надо лишь сделать шаг и быть искренним. Слезы радости и большая благодарность своей профессии!" - написала в Instagram Карина Саханенко.

Наталья Хрусталёва так же, как и ее коллега, не скрывает восторга от поездки в Баку: "Гастроли в Баку - это что-то потрясающее. Город поражает своей красотой и разнообразием. Здесь можно погулять по старинным улочкам и окунуться в современность... Здесь происходит встреча прошлого и будущего".

Актер Игнатий Кузнецов представил на своей странице в Instagram целую серию фотографий, посвященных столице Азербайджана. Особенно много фотографий он сделал в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер. Один из фотоснимков Кузнецов подписал: "Баку сохраняет традиции".

Напомним, что в спектакле "Женитьба" также заняты известные актеры театра и кино, народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
  • Баку - это открытое, большое, любящее сердце: впечатления российских актеров (ФОТО)
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