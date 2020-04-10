Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей – рейтинг

Роберт Де Ниро занял первое место в рейтинге актеров, сыгравших наибольшее количество отрицательных ролей, передает Trend Life со ссылкой на kino-teatr.ru.

Сайт guarantorloans.com по данным IMDb составил рейтинг 500 актеров, сыгравших наибольшее количество отрицательных персонажей в фильмах за свою карьеру. На первом месте оказался Роберт Де Ниро.

Де Ниро неоднократно вживался в роль плохого парня. Если быть точнее, на счету актера 19 ролей отрицательных персонажей: это и Нил Макколи из "Схватки", и Вито Корлеоне из "Крестного отца 2", и Джимми Конвэй из "Славных парней".

Вторую позицию рейтинга занял Петер Стормаре, сыгравший 17 злодеев. Актер исполнял роли отрицательных героев в "Большом Лебовски" и "Плохих парнях 2".

Рон Перлман оказался на третьем месте. Артист запомнился переходом на темную сторону в "Книге жизни", "Полицейской академии", "Людях в черном".

В первых десятках рейтинга также оказались Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.