Bahh Tee стал донором крови в России (FOTO)

БАКУ/Trend Life/ - Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", партнер народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) по лейблу Zhara Music, известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) принял участие в мероприятие, посвящённом старту Всероссийской донорской акции #МыВместе, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Bahh Tee вместе с другими российскими звездами, а также волонтерами акции и общественными деятелями сдал кровь, и узнал много нового о миссии донора.

Отметим, что он сдавал кровь в студенческие годы, и в рамках акции смог повторно стать донором.

Бахтияр Алиев родился 5 октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджебеди. Уже в 9 лет он стал сочинять первые стихи, которые рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом на русском. Детство Бахтияра проходило в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья не обосновалась окончательно в Москве. В 15 лет Бахтияр Алиев окончил школу экстерном. В конце 2005 года он вместе со своим другом создал группу ТЕЕшина. В 2006 году музыкант поступил в МосУ МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов. А с осени 2006 года уже занялся сольным творчеством под псевдонимом Bahh Tee, сумев завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной лирике.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)