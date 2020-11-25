Азербайджанские солдаты на отдыхе – одни "грозятся" украсть невесту, другие поют песни (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские солдаты празднуют освобождение оккупированных на протяжении около 30 лет земель страны от армянских агрессоров, и делятся в соцсетях интересными видеоматериалами, некоторые из которых представляет читателям Trend Life.

Большой интерес пользователей соцсетей вызвало видеообращение одного солдата к родителям любимой девушки, к которой он сватался до войны, получив отказ. Но кто же теперь откажет такому герою-освободителю? А если это все же произойдет, то он, в шутливой форме, "пригрозил" украсть любимую. В этом ему обещали поспособствовать боевые товарищи.

На других видео наши отважные воины демонстрируют свои вокальные способности, исполняя азербайджанские песни. Можно сказать - наши солдаты талантливы во всем.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)