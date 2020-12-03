Машын-шоу, игра в снежки, лезгинка - как отдыхают, поют и танцуют азербайджанские солдаты (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские солдаты, в свободное от службы время, приятно и даже оригинально, с юмором, проводят время, снимают видео и выкладывают в соцсетях. Некоторые из них представляет читателям Trend Life.
Это пародия на телепроект "Машын-шоу", где солдаты "бьются" за разбитые автомобили и даже предлагают с ветерком прокатиться в регионы страны.
Перед зажигательными национальными танцами и лезгинкой никто не устоит.
Прекрасные исполнения патриотических и народных песен отважных воинов в следующем видео.
Можно прочитать стихи и сыграть на пианино.
С тортом отметить победу, вспомнить детство и поиграть в снежки, и даже устроить импровизированную продажу пирожков.
(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)
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