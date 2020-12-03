Машын-шоу, игра в снежки, лезгинка - как отдыхают, поют и танцуют азербайджанские солдаты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские солдаты, в свободное от службы время, приятно и даже оригинально, с юмором, проводят время, снимают видео и выкладывают в соцсетях. Некоторые из них представляет читателям Trend Life.

Это пародия на телепроект "Машын-шоу", где солдаты "бьются" за разбитые автомобили и даже предлагают с ветерком прокатиться в регионы страны.

Перед зажигательными национальными танцами и лезгинкой никто не устоит.

Прекрасные исполнения патриотических и народных песен отважных воинов в следующем видео.

Можно прочитать стихи и сыграть на пианино.

С тортом отметить победу, вспомнить детство и поиграть в снежки, и даже устроить импровизированную продажу пирожков.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)