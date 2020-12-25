Азербайджанские солдаты на освобождённых территориях исполняют мугам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мугам - душа азербайджанского народа, одна из главных культурных ценностей, составляющих основу национального самосознания нашей нации. Азербайджанский мугам, который мы вобрали в себя с молоком матери, также является шедевром сокровищницы мировой музыкальной культуры. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается как Международный день азербайджанского мугама.

Этот жанр музыкального искусства в исполнении наших выдающихся ханенде вдохновляет слушателей, независимо от их языка и национальности, на размышления о высоких и божественных истинах, возрождает в людях чувства любви, радости и печали. Мугам – носитель лучших качеств, присущих азербайджанскому народу. В основе философии мугама такие чувства, как привязанность к земле и корням, патриотизм, чувство национального достоинства, гостеприимство, доброта, милосердие и эмоциональное богатство. Уникальный жанр национального искусства могут исполнять даже не профессиональные исполнители, как это показывают наши победоносные солдаты, исполняя мугам на освобождённых от армянских оккупантов территориях страны и выкладывая видео, вызывающее большой интерес пользователей, в соцсети. Представляем некоторые из них читателям Trend Life.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)