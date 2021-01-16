Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)

Интересное 16 января 2021 16:25 (UTC+04:00)
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Этот год объявлен "Годом Низами Гянджеви" в Азербайджане. В связи с этим знаменательным событием представляем читателям Trend Life историю создания одной из красивейших станций метро мира "Низами Гянджеви" в Баку, который называют Музеем под землей.

Станция метро была открыта 31 декабря 1976 года (технический пуск был произведён 20 декабря) и стала ярким подарком бакинцам на новый год. "Низами Гянджеви" стал последней станцией первой очереди Бакинского метрополитена, который был запущен в эксплуатацию в 1967 году. Первоначально, станцию планировалось открыть раньше, но метростроевцы столкнулись с серьёзными трудностями. Шаиг Эфендиев, председатель "Азертоннельметростроя" в 2009 году вспоминал: "Сколько раз в ходе её строительства она была затоплена. Как-то утром на работе мне сообщили, что тоннель полностью залит водой, а выкачать её оттуда было очень сложно. Следует отметить, что подземная геологическая структура Баку чрезвычайно сложна. В прошлом в городе из-за нехватки воды рыли колодцы. И примерно 100 лет назад в Баку пользовались только колодезной водой. Сегодня эти колодцы засыпаны, но их нижняя часть всё равно остаётся. Наши метростроевцы при проходке неоднократно сталкивались с такими колодцами, откуда поступала вода. Иногда и люди оказывались в тяжёлой ситуации, но не оставляли своего дела".

31 декабря 1976 года на празднично украшенной площади перед новой станцией "Низами Гянджеви" собрались строители, представители трудящихся и общественности города. Торжественное открытие посетил руководитель Азербайджана, великий лидер Гейдар Алиев, представители правительства республики. Начальник управления "Бактоннельстроя" А. И. Абдулрагимов доложил об окончании строительства и вручил начальнику бакинского метрополитена Ф. И. Кенгерли символический ключ от станции "Низами Гянджеви" .

"Низами Гянджеви" - станция глубокого заложения, оборудована эскалаторами. Расположена рядом с памятником Освобожденной азербайджанке. Здесь начало линии метрополитена в Нагорную часть Баку, где расположены важные административные и научные центры. Возведена по проекту лауреата Госпремий, героя Соцтруда, члена-корреспондента Академии архитектуры СССР, народного архитектора СССР Микаила Усейнова. Облицовка внешней части вестибюля станции, как бы встроенного в жилой квартал, окаймлена внизу карнизом из легких алюминиевых листов. Стены кассового зала облицованы белым мрамором, внизу их имеется невысокий цоколь из чёрного мрамора. Четыре колонны с каннелюрами, поддерживающие плоское перекрытие зала, выполнены из анодированного под бронзу алюминия. Пол кассового зала облицован чёрным гранитом и бело-розовым мрамором. И самое главное, в оформлении внутренней части станции применили лучшие образцы национальной архитектуры. Станцию украшают мозаичный портрет Низами Гянджеви и 18 панно по мотивам его произведения "Хамсе" ("Пятерицы"), являющиеся воплощением архитектурного искусства Азербайджана. Автором таких потрясающих произведений является художник-живописец, монументалист, лауреат Госпремии и кавалер государственных орденов, народный художник СССР Микаил Абдуллаев (1921-2002). На мозаичном панно изображены сцены-сказания из поэм "Пятерицы" - "Сокровищница тайн" (Разговор сов, Притча о старике-кирпичнике, Султан Санджар и старуха), "Хосров и Ширин" (Фархад на горе Бисутун, Хосров и Ширин, Фархад и Ширин), "Семь красавиц" (Трагедия Симнара, Бахрам и дракон, Отвага Бахрама, Фитне), "Повествование об Искандере" (Искендер и пастух, Семь мудрецов, Нушаба и Искендер, Смерть Дария, художник Мани), "Лейли и Меджнун" (Меджнун и отец, Лейли и Меджнун, На могиле Лейли)

Кстати, в первоначальном варианте планировался только постамент Низами Гянджеви и предусматривалось создание панорамы древней Гянджи, начинающиеся легендарными воротами города 12 века. Но в итоге, решили оформить станцию длинной в 70 метров миниатюрами из творчества поэта.

С геологической точки зрения станция расположена на сложном рельефе. В последующие 40 лет под воздействием агрессивной среды сооружения станции, конструкции и декоративно-архитектурные элементы, а также оборудование подверглись эрозии и пришли в полную непригодность. Также давно изжили себя металлические опорные конструкции, а легендарная мозаика утратила многие элементы. Поэтому в 2017 году были проведены капитальный ремонт и восстановительные работы. Для реставрационных работ были приглашены ученики Микаила Абдуллаева – специалисты по мозаичным изображениям Зохраб Джаббаров и керамике Эльчин Джаббаров, а также по мрамору Низами Велиев. Реставрация осуществлялась в несколько этапов. Громоздкие панно были отодвинуты от стены на несколько метров, после чего был удален старый изоляционный слой и заменен слоем силикона, изолатекса и керамического цемента. В свою очередь, специалисты нанесли на мозаику слой укрепляющего вещества, чтобы уберечь ее от дальнейшего разрушения.

Рассказывает Зохраб Джаббаров: "Эти мозаики бесценны. В Европе каждая из них оценивалась бы не меньше, чем в миллион долларов. А у нас люди каждый день проходят мимо этих произведений искусства. Когда мы только приступили к реставрации, то не знали ничего о том, как закреплены мозаики. Оказалось, что каждая из них состоит из 8 частей. Это мы узнали, только сняв первую мозаику со стены. Никаких чертежей с советского времени не сохранилось, к сожалению. Это очень тяжелая работа, но по возможности мы старались закончить ее быстрее. Ведь станция метро не закрывалась на реставрацию. Нас просто отделили от основного коридора легкими стенами, за которыми люди продолжали ездить по своим делам. Иногда мы работали весь день и до утра".

Рассказывает Эльчин Джаббаров: "Нам приходилось тщательно подбирать краски для каждого нового кусочка керамики, который мы добавляли в мозаику. Это был очень кропотливый труд. Приходилось даже бор-машиной работать, вытачивать каждый кусочек. А кусочков в каждой мозаике от 5 000 до 8 000. Кроме того, помимо цвета, важно было подобрать правильную глубину посадки керамики. Ведь от этого зависит глубина картины, игра цвета. У нас спрашивают: почему кусочки мозаики не на одном уровне? А ведь именно в этом и есть искусство керамиста: угадать, на какую глубину посадить те или иные кусочки, чтобы получить ту картину, которая нужна. Нашей главной задачей было - сохранить уникальность этих мозаик. Мы не хотели ничего менять в самих изображениях, лишь восстановить их в первозданной красоте. И у нас получилось".

Кстати, в вагонах поездов входящих на станцию звучит фрагмент из романса “Sənsiz” (Без тебя) великого композитора Узеира Гаджибейли на слова Низами Гянджеви.

(Автор: Вугар Иманов)

Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Image
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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