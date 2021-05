Азербайджанская песня вошла в ТОП-10 самых популярных на "Евровидении" за последние 20 лет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - За всю историю состоялись 64 конкурса "Евровидение", в которых победителями были признаны десятки невероятных исполнителей и выступлений. Их песни после шоу становились хитами и долгое время занимали первое место в мировых музыкальных чартах. Украинский OBOZREVATEL решил сделать рейтинг по годам самых запоминающихся и всем полюбившихся музыкальных композиций, которые набрали больше всего баллов жюри и зрителей, передает Trend Life.

В ТОП-10 самых популярных выступлений на "Евровидении" за последние 20 лет вошел и азербайджанский дуэт Ell & Nikki – Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал с песней "Running Scared", с которой была завоевана победа в 2011 году на конкурсе в Дюссельдорфе (Германия). Авторы песни - Стэфан Орн, Сандра Бьюрман, Иэн Фархарсан. Клип на песню был снят эстонским продюсером Тармо Криммом. Композиция набрала 221 балл от жюри и телезрителей. 12 баллов этой песне дали три страны - Мальта, Россия и Турция. Любопытно, что в национальном отборочном туре певец и певица соперничали и набрали одинаковое количество баллов, поэтому жюри решило объединить их в дуэт.

В ТОП-10 также вошли Руслана с песней "Wild Dances" (Украина, победила в 2004 году), Елена Папаризу с "My Number One" (Греция, 2005), Мария Шерифович с "Molitva" (Сербия, 2007), Дима Билан с "Believe" (Россия, 2008), Александр Рыбак с "Fairytale" (Норвегия, 2009), Лена Майер-Ландрут с "Satellite" (Германия, 2010), Лорин с "Euphoria" (Швеция, 2012), Монс Сельмерлёв с "Heroes" (Швеция, 2015), Джамала с песней "1944" (Украина, 2016).

Напомним, что Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Представительница Азербайджана Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi) выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14. Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)