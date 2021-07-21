Цветочный шатер-зонтик азербайджанского флориста признан одним из лучших в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Флорист Мехди Шариф с успехом представил Азербайджан на Международном флористическом фестивале OrlowFlower, сообщает Trend Life.

Мехди Шариф представил цветочную композицию шатер-зонтик под названием "Не прячься от того, что любишь", за которую был удостоен третьего места. Первое место занял представитель России, второе – Украины.

Вдохновением для Мехди Шарифа стали слова Боба Марли: "Говоришь, что любишь дождь, но гуляешь под зонтом. Говоришь, что любишь солнце, но ищешь тень, когда оно светит. Говоришь, что любишь ветер, но когда он дует, закрываешь окно. Вот почему я боюсь, когда ты говоришь, что любишь меня". В рамках фестиваля он также продемонстрировал авторское искусство флористики.

Международный флористический фестиваль Orlow Flowers прошел в парк-отеле "Орловский" в Подмосковье под девизом "Притяжение - цветы и музыка". На три дня территория парк-отеля превратилась в цветущий сад. Лучшие флористы со всего мира продемонстрировали свои уникальные цветочные инсталляции. Фестиваль цветов под открытым небом объединил не только известных флористов, но и художников, дизайнеров, актёров и музыкантов, были представлены концертные программы, выставки картин, мастер-классы и модные показы Fashion Flowers Show. Посетители не только увидели цветочные инсталляции и шоу букетов от профессионалов, но и сами смогли попробовать себя в искусстве флористики, приняв участие в мастер-классах.

(Автор: Вугар Иманов)