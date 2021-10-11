Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (РИКЦ) к 130-летию со дня рождения первого азербайджанского летчика Фарруха Гаибова прошла творческая встреча с известным исследователем и историком Фуадом Ахундовым, сообщает Trend Life.

"Рыцари первой мировой". Именно так назвал свой проект автор, который погрузил бакинского зрителя в атмосферу ярких и волнительных исторических событий.

Фаррух-ага Мамедкерим-ага-оглы Гаибов - участник Первой мировой войны, считается первым военным летчиком-азербайджанцем. Родился 2 октября 1891 года в селе Гыраг-Салахлы Газахского уезда. Рано потерял отца. Его воспитывал дядя по отцу, видный просветитель и общественный деятель Самед ага Гаибов. Окончил пять классов русско-азербайджанской школы, а затем по совету Али Ага Шихлинского (военачальник Русской императорской армии, участник русско-японской войны, военачальник Азербайджанской Демократической Республики, военный деятель Советского государства, генерал-лейтенант) продолжил обучение в Тифлисском кадетском корпусе. Затем окончил Константиновское артиллерийское училище. Он отличался точным глазомером, храбростью, умелым ведением орудийной стрельбы. Служил в Лейб-гвардии Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества Конвоя, 39-й артиллерийской бригады 1-го Кавказского армейского корпуса.

Фаррух Гаибов встретил Первую мировую войну на Кавказском фронте, был направлен на Западный фронт и назначен артиллерийским офицером воздушного корабля "Илья Муромец № 16". В составе экипажа неоднократно совершал боевые вылеты и наносил ущерб неприятельским лагерям, складам и станциям. Героически погиб 12 сентября 1916 года под Крево (Беларусь).

18 сентября 1916 газета "Петроградские известия" писала: "Из штаба Верховного главнокомандования сообщают, что на Западном фронте наш аэроплан в районе Боруны-Крево вторгся в тыл вражеских войск. Точными бомбовыми ударами были взорваны различные пункты, вызваны пожары на вражеском складе. Кроме того, разбомблены транспортные средства, железнодорожные станции, автомобили. Во время полета поручик Фаррух Ага Гаибов со своим составом вступил в схватку с силами противника и сбил четыре германских аэроплана. Они подожгли два аэроплана "Альбатросов", а затем упали на вражескую территорию и погибли".

За годы службы был награжден орденом Святого Станислава 2 и 3-й степени с мечами и бантами, орденом Святой Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)