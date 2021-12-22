В Баку определился победитель шестичасового финала The PlayStation 4 по FIFA 22 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку определились победители турнира PS4 (The PlayStation 4) по FIFA 22 (29-я по счету компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора), который прошел с участием более 750 человек, сообщили Trend Life организаторы.

Шестичасовой финал с участием восьмерых геймеров прошел на больших экранах кинотеатра Park Сinema в Flame Towers, что позволило всем желающим получить аналогичные впечатления от просмотра футбола на стадионе.

Победителем стал Айхан Алиев.

"Это был действительно тяжелый бой, продлившийся 6 часов. Думаю, что все участники заслужили победу, но я рад, что титул победителя достался мне", - сказал он.

Второе и третье места заняли Мустафа Дураид и Турал Гасанов. Победители и финалисты были отмечены спонсорскими призами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)