Всемирный день поцелуя в жизни азербайджанских звезд (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно, 6 июля, в более чем 60 странах мира, отмечается Всемирный день поцелуя, или Международный день поцелуев. Многих творческих людей "поцелуй" вдохновил на написание картин, стихов, музыки… Так, картина "Поцелуй" австрийского художника Густава Климта стала настоящим гимном любви.

Trend Life предлагает посмотреть несколько примеров как азербайджанские деятели искусства и шоу-бизнеса раскрывали в своем творчестве тему поцелуя.

В творчестве известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбековой есть полотна под названием "Поцелуй нимфы", "Поцелуй с тенью", "Апофеоз любви. Поцелуй с Арлекином". Картины автора выполнены в изобретённом ею стиле онирического хроматизма с элементами символизма. Живописные полотна раскрывают всю глубину человеческих взаимоотношений и чувств, борьбу добра со злом, возвышенной духовности и приземлённости…

В художественном фильме "Mələyin öpüşü" ("Поцелуй ангела") главные роли исполнили экс-супруги - исполнительница индийских танцев и актриса Оксана Расулова и популярный репер Эльшад Хосе. Это придало фильму особую интригу. Тем более, что сюжет фильма завязан на любви, романтике, обмане…

В репертуаре народной артистке Бриллиант Дадашевой есть песня "Мач-мач, гудж-гудж", ее артистка посвятила своему единственному сыну Джахаду. Также, в начале 2000-х годов, звезда эстрады выпустила альбом, который назвался "Мач-мач, гудж-гудж" (Поцелуйчики, обнимашки) . Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, песня популярна до сих пор, и может составить конкуренцию новомодным хитам.

Ко Дню всех влюбленных народный артист Фаиг Агаев представил песню Gəl, Bir Öp ("Иди и поцелуй"). Композиция стала хитом в радиочартах, и лучшим способом признаться в чувствах. Слушатели скачивали композицию и пересылали своим любимым.

В творчестве популярных актеров, заслуженных артистов Рафаэля Искендерова и Джошгун Рагимов тоже нашлось место "поцелуям". Однажды, участники юмористического проекта "Бу шехерде" – Искендеров и Рагимов назвали свою концертную программу "8 MACH" ("8 поцелуев"), и посвятили ее Международному женскому дню 8 марта.

В телеспектакле Yarımştat ("Полштата") одни из главных ролей сыграли народные артисты Азербайджана Яшара Нури (1951–2012 годы) и Наиба Аллахвердиева. Действия спектакля происходят в цирке, но интересно не это, а то, что герои Нури и Аллахвердиевой называют друг друга Мусик-мачи и Томка-мачи. После этого спектакля за Наибой Аллахвердиевой прочно закрепилось прозвище "Томка-мачи" (Томка-поцелуй).