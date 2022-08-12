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Семь британских городов претендуют на проведение "Евровидения - 2023"

Интересное Материалы 12 августа 2022 17:41 (UTC +04:00)
Семь британских городов претендуют на проведение "Евровидения - 2023"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сайте международного конкурса песни "Евровидение" опубликован список британских городов, в которых может пройти конкурс в 2023 году, сообщает Trend Life.

Напомним, что ранее Европейский вещательный союза (ЕВС) сообщил, что в 2023 году конкурс состоится в Великобритании.

В список включены следующие города - Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Отметим, что изначально 20 городов претендовали на право проведения конкурса, семь из них попали в шорт-лист.

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