Семь британских городов претендуют на проведение "Евровидения - 2023"

БАКУ /Trend Life/ - На сайте международного конкурса песни "Евровидение" опубликован список британских городов, в которых может пройти конкурс в 2023 году, сообщает Trend Life.

Напомним, что ранее Европейский вещательный союза (ЕВС) сообщил, что в 2023 году конкурс состоится в Великобритании.

В список включены следующие города - Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Отметим, что изначально 20 городов претендовали на право проведения конкурса, семь из них попали в шорт-лист.