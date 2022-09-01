Сын Жан-Клода Ван Дамма прилетел в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сын звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма - актер и продюсер Кристофер Ван Варенберг, женившийся на азербайджанской пианистке, лауреате международных конкурсов Суаде Гаджизаде, прилетел в Баку, сообщает Trend Life.

Суада Гаджизаде в stories своей страницы в Instagram поделилась фотографиями с супругом и родственниками.

Напомним, что пара поженилась в июне 2021 года в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Кристофер Ван Варенберг родился 20 мая 1987 года в Лос-Анджелесе в семье Жан-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез. Его сестра Бьянка также является актрисой. Первое появление Кристофера в кино состоялось в 1992 году: он сыграл эпизодическую роль юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". Впоследствии снялся в 15 картинах.

Суада Гаджизаде родилась 24 октября 1999 года в Баку. Выступала в ансамбле Детской филармонии под управлением народного артиста Азербайджана Огтая Зульфугарова. Выпускница Детской музыкальной школы №16 (класс фортепьяно Афы Фигаровой, одной из учениц Гара Гараева), Бакинского Европейского лицея. Принимала участие в концертах с государственными симфоническими и камерными оркестрами, является активной участницей культурных проектов.