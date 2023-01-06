Азербайджанский актер снялся в российском сериале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер Самими Фархад снялся в российском сериале под названием "Актер". Об этом, как сообщает Trend Life, Самими Фархад написал на своей странице в Instagram.

Сериал снят продюсерской компанией "Среда", его премьера состоялась на платформах российских онлайн-кинотеатров.

Как отметил в сообщении Самими Фархад, показ сериала с его участием также пройдет на телеканале "Россия-1".

По сюжету сериала, актер-неудачник Иван Липатов получает шанс сыграть самую сложную роль в своей жизни – роль реального человека, у которого есть семья, работа и очень много проблем, от решения которых зависит безопасность большого количества людей…

В сериале Самими Фархад воплотил образ представителя криминального мира.