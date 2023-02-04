В российский прокат выходит фильма с бакинкой в главной роли

БАКУ /Trend Life/ - Восьмого марта в российский прокат выходит фильм "Поехавшая", главную роль в котором исполнила наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Государственного академического театра им. Вахтангова (Москва) Ольга Лерман, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

"Поехавшая" - это вдохновляющая история об обычной девушке Ане, которая принимает необычное решение. После череды неудач героиня решает кардинально изменить свою жизнь. Она достает старый велосипед, берет свою таксу и отправиться в велопутешествие через всю Россию. На пути ее ждут различные трудности и ценные встречи.

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в семье Виктории Лерман (заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку) и актера этого театра, народного артиста Азербайджана Фуада Османова. Она с детства присутствовала на театральных репетициях, и выходила на сцену в детских постановках.

В 18 лет Ольга Лерман переехала в Москву. В 2006-2011 годах прошла обучение в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина (сейчас - Театральный институт имени Бориса Щукина). Актриса удостоена ряда театральных премий, в кино дебютировала в 2009 году.