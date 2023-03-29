В CinemaPlus покажут спортивно-исторический фильм "Единая душа Ималат-и-Харбийе" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 30 марта стартует показ турецкого спортивно-исторического фильма "Единая душа Ималат-и-Харбийе", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Автором сценария и режиссером фильма является Сердар Четинкая. В главных ролях - Тургай Танулку, Инанч Конукчу и Ситаре Акбаш.

В фильме рассказывается история рабочих, которые создали команду в 1910 году и начали играть в футбол в лиге под контролем французов. Футбол, являющийся для них забавным увлечением, вскоре становится частью национального дела. Также как когда-то футболисты бились за свою страну, теперь игроки и болельщики клуба объединяются, чтобы помочь Йигиту, который болен раком.

Возрастное ограничение фильма 12+.