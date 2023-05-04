Евровидение-2023. Дуэт TuralTuranX провел вторую репетицию в Ливерпуле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" – дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) провели вторую репетицию на сцене Liverpool Arena, сообщает Trend Life.

Напомним, что дуэт TuralTuranX выступит во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12 с композицией Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.