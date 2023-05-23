Эльчин Азизов поддержал участника российского проекта "Ты супер! 60+" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, бронзовый призер четвертого сезона шоу "Маска", оперный певец Эльчин Азизов поддержал участника второго выпуска международного музыкального проекта "Ты супер! 60+" Александра Кузнецова, сообщает Trend Life.

Проект "Ты супер! 60+", в котором принимают участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких, но не потерявшие веру в мечту – выступать на большой сцене, выходит в эфире российского телеканала НТВ.

Для своего выступления Александр Кузнецов выбрал хит Александра Серова "Ты меня любишь" и заслуженно получил четыре "зелёные кнопки" от наставников.

"Поздравляю, блестяще! Я пел вместе с вами за кулисами! Александр Николаевич, я вам скажу такую вещь: мы, оперные вокалисты, говорим, что здоровыми бываем один раз в году. И этот день, к сожалению, даже на репетицию не попадает. Поэтому, петь нужно в любом состоянии – что вы сегодня всем доказали!", – отметил Эльчин Азизов.

После, Александр Кузнецов и Эльчин Азизов спели дуэтом песню "Ты меня любишь".