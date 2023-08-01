В CinemaPlus феноменальный ажиотаж на Barbenheimer

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus проходят показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", которые вышли в прокат в один и тот же день, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Данное кинособытие стало настоящим культурным феноменом этого года. Зрители скупают билеты, чтобы оценить сразу оба фильма. В сеть кинотеатров CinemaPlus зрители приходят в розовых и чёрных нарядах, соблюдая негласный дресс-код.

Только за первую неделю показа фильм "Барби" собрал по всему миру почти 530 миллионов долларов. Сборы "Оппенгеймера" за первую неделю составили более 265 миллионов долларов.

Однако сравнивать фильмы с целью определить победителя по сборам было бы некорректно. Если картина "Барби" основана на истории известной многим поколениям по всему миру кукле и картину можно спокойно смотреть с детьми, то "Оппенгеймер" - это трехчасовой байопик о физике со "взрослым" рейтингом R. Основанный на реальных событиях биографический фильм "Оппенгеймер" - это история о жизни американского физика, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба.

Несмотря на многочисленные заслуги в области квантовой механики и теории, а также физики космических лучей, широкую известность во всем мире Роберт Оппенгеймер получил благодаря созданию смертоносного оружия. Именно его сначала в США, а после и во всем мире стали называть "отцом ядерной бомбы". Сценаристом и режиссером фильма является Кристофер Нолан. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи, также в фильме заняты Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни младший и другие.

Бюджет фильма составляет 100 000 000 долларов.

Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus демонстрируется на двух языках - русском и английском.

Комедийный фильм "Барби" основан на истории серии игрушек Барби от компании Mattel. Режиссёр картины - Грета Гервиг. В главных ролях - Марго Робби и Райан Гослинг, которые исполнили роли Барби и Кена соответственно. Также в фильме заняты Уилл Феррелл, Эмма Макей, Симу Лю и другие.

Сюжет фильма - Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

Бюджет фильма составляет 145 000 000 долларов. Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus демонстрируется на трех языках - турецком, русском и английском.