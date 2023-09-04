Азербайджанцы в Великой степи Казахстана - традиции номадов, тюркcких народов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Федерации алпагут Азербайджана и коллектив мугама "Гёй-гёль" из Гянджи приняли участие в Международном этнофестивале "Ұлы дала – көшпенділер әлемі", который прошел в археологическом парке "Боралдайские сакские курганы", сообщает Trend Life. Мероприятие приурочено ко дню города, в рамках проекта "Алматы – культурная и туристическая столица Шанхайской организации сотрудничества".

На фестивале были представлены боевые игры кочевников, конные тюнинги, показательные выступления хранителей традиции и многое другое. Гости смогли принять участие в различных конкурсах, в увлекательных мастер-классах по приготовлению национальных блюд и рукоделию, смогли лицезреть работы мастеров прикладного искусства. Лучшие этномузыканты и спортсмены из Азербайджана, Казахстана Турции, Венгрии, Малайзии, Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Алтая, Бурятии, Узбекистана и Кыргызстана показали свое мастерство.

За 2 дня свыше 10 тысяч гостей мероприятия познакомились с обычаями и традициями номадов, попробовали национальные блюда.

Словно на машине времени каждый перенесся в эпоху кочевой цивилизации. На территории парка был создан красочный этноаул из 50 юрт, а на площадке для конного спорта джигиты сошлись в кокпаре (симбиоз скачек, борьбы и игры), устроили соревнования по "догони девушку", "подбор монет на скаку", "стрельба по мишени из лука", "укрощение строптивой лошади", "охота с хищными птицами и собаками".

Главная цель фестиваля – показать древнюю культуру, традиции номадов Великой степи, возрождение истории кочевых народов, разъяснение национальной идентичности каждой нации будущим поколениям.