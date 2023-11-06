Организаторы концерта Юлдуз Усмановой в Баку объявили скидки на билеты в связи с Днем Победы

БАКУ /Trend Life/ - В Баку впервые с сольным концертом выступит примадонна узбекской эстрады, народная артистка Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана Юлдуз Усманова, сообщает Trend Life.

Концерт, организуемый 33Event, пройдет во Дворце Гейдара Алиева 3 декабря в 19.00.

В репертуар Юлдуз Усмановой входит более 1000 песен на узбекском, каракалпакском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. Помимо Узбекистана, альбомы певицы издавались в Германии, США, Англии, Турции, Голландии и других странах, общий тираж дисков превысил 25 млн экземпляров. Юлдуз Усманова гастролировала во многих странах.

В связи с Днем Победы, отмечаемым в Азербайджане. организаторы объявили 10-процентную скидку на билеты, которая будет действовать с 8 по 12 ноября.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/yulduz-usmanova/101760

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!