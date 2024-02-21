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Известный турецкий актер Эмре Караель привезет в Баку "Мужской разум" (ВИДЕО)

Интересное Материалы 21 февраля 2024 14:04 (UTC +04:00)
Известный турецкий актер Эмре Караель привезет в Баку "Мужской разум" (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий актер Эмре Караель приедет в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life.

Второго марта актер выступит в Киноцентре "Низами" в Баку с комедийным стендап-шоу "Kişi ağlı" (Мужской разум).

В связи с предстоящим визитом турецкий актер записал видеообращение к азербайджанским поклонникам.

"Дорогие друзья, второго марта в Киноцентре "Низами" я выступлю с перформансом под названием "Kişi ağlı". Буду рад вас видеть", - обратился к поклонникам актер.

Отметим, что Эмре Караель хорошо знаком азербайджанскому зрителю по сериалам "Долина волков: Западня", "Последнее лето", "Серебро".

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