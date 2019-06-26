Произведения Азиза Аскерова ошеломляют правдоподобностью! Это фото или картины? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Удивительные работы этого художника, создающие убедительную реальность, больше похожи на фотографии. Произведения ошеломляют правдоподобностью, отчего порой трудно отличить картину от фотографии. Такие художники-гиперреалисты создают волшебство на бумаге. Рисуют и красками, и карандашами... Это искусство, которое умеет удивлять!

В рамках проекта Trend Life "Удивительные таланты рядом", главная цель которого - показать не известных широкой общественности талантливых и интересных людей, которыми так богата наша земля, представляем материал о 25- летнем художнике Азизе Аскерове.

Азиз родился 29 августа 1993 году в Баку в семье художников Мамеда и Лалы Аскеровых. Его дяди - Алескер (скончался) и Рафик Аскеров, а также двоюродный брат Руфат также являются художниками. Видимо поэтому, на генном уровне, ему передался талант родных, любовь к изобразительному искусству.

«С пяти лет учился в кружке Художественной галереи имени Тофика Исмайлова. Моей первой учительницей была Рахиля Мамедзаде, которая фактически открыла мне глаза в мир искусства, хотя родные сами были художниками. В 6-летнем возрасте даже прошла моя первая персональная выставка. Затем стал учиться в Республиканской гимназии искусств, где моим учителем стал Шохрат Алекперов, ученик прославленного Таира Салахова. Я считаю Шохрата Алекперова своим отцом в изобразительном искусстве! Именно он вложил все свои знания и умения в мое развитие, научил всем премудростям изобразительного искусства. До 16 лет мои работы были представлены на различных выставках, отмечен более тридцатью дипломами. Поле гимназии поступил и окончил факультет изобразительного искусства Государственной академии художеств», – рассказывает Азиз.

Однако, его детской мечтой былостать…железнодорожником.

«Я всегда думал, что если не стану профессиональным художником, то обязательно буду железнодорожником. Мы редко обращаем внимание на работников железной дороги, на их очень тяжелый и добросовестный труд. И называя их всех железнодорожниками, вряд ли догадываемся, какое разнообразие профессий скрыто за этим наименованием - машинисты поездов и локомотивов, диспетчера, дежурные по станции, электромеханики, путевые обходчики, рабочие по обслуживанию железных дорог. Даже свою дипломную работу посвятил работникам Бакинского метрополитена, создав попутно 200-300 эскизов. Я хотел показать, что не только на земле, но и под ней кипит работа, здесь день и ночь работают люди во благо нашего общества, безопасного передвижения. Я даже создал календарь в черно-белой графике, 12 листов по месяцам и обложку, посвященный работникам Бакинского метрополитена. Очень люблю собирать макеты об этой сфере транспорта и железных дорогах. Поэтому, когда меня взяли в рекламную службу Бакинского метрополитена, был счастлив - моя мечта своеобразно воплотилась в жизнь», - сказал Азиз.

Художник говорит, что воспринимает слова людей в виде картин и только потом это откладывается в его сознании. Агиперреализм в живописи является тем направлением, которое одновременно восхищает, эпатирует, задает вопросы и отвечает на них. А что такое гиперреализм? Реализм – это стиль живописи, цель которого – передать на картине мир таким, какой он есть. Приставка «гипер» означает – больше, чем реализм. Стиль возник под влиянием фотографии в 60-70-х годах прошлого века – художники решили проверить свое мастерство: получится ли нарисовать картину, которая будет выглядеть как фото? И у многих получается.

«Не люблю смотреть на мир искусственными глазами, и в своих произведениях – портретах, пейзажах, натюрмортах или этюдах стараюсь максимально точно передавать весь реализм окружающего мира или образа. Например, рисуя цветок, я знаю, что он завянет, но в моей памяти он останется таким, каким нарисовал. Или же, многие видят обычное зеленое дерево, хотя в нем десятки оттенков и теней, которые надо передать на холсте. Конечно, фотографическое сходство изображения с окружающей действительностью заставляет зрителя усомниться в его происхождении. Лишь вникнув в суть картины, созерцая ее не одну минуту, можно убедиться в том, что она написана рукой художника. В то же время, каждая картина – это не копия того, что видишь, а результат детальной работы над каждым штрихом, правильном выборе цвета, света и тени. Если зритель в галерее видит фотографию, пускай даже очень красивую, он смотрит несколько секунд и идет дальше. Но когда вместо фотографии – картина, и зритель понимает это – он восхищен, он подходит ближе, пытается рассмотреть картину внимательнее, понять всю философию и даже заглянуть в свой собственный мир, сравнить его с окружающим», - говорит художник.

Работы в стиле гиперреализм должны быть более чем копией реальности, они должны передавать сверхдействительность. Гиперреализм характеризуется более сложным фокусом на объекте действительности. Текстуры, фактуры, световые эффекты и тени являются яснее и отчетливее, чем на фото. Они отличаются потрясающей детализацией, создающей иллюзию реальности. Но как бы талантлив не был художник, он не сможет нарисовать одну очень важную реальность …

«Я могу все передать в своих картинах, кроме любви матери – этого никто не сможет сделать. Это можно только чувствовать – это и есть гиперреализм жизни!», - заключил Азиз.

(Автор: Вугар Иманов)

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