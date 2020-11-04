Война привела к своеобразному переформатированию азербайджанской нации – эксклюзивное интервью с Мурадом Ибрагимбековым

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский режиссер, лауреат международных кинофестивалей Мурад Ибрагимбеков на протяжении двух недель находился на своей родине, в Баку. Перед отъездом в Москву в эксклюзивном интервью Trend Life он поделился впечатлениями о происходящих событиях – освобождении оккупированных на протяжении 30 лет двадцати процентов территории Азербайджана от вооруженных сил Армении.

Мурад Ибрагимбеков - сын выдающегося писателя, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов Азербайджана и России, ордена Папы Римского, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова – большого патриота своей страны, неимоверная любовь которого к родине всегда отражалась в его творчестве, и он всегда живет в своих произведениях и в наших сердцах.

"В Баку атмосфера всеобщего ожидания окончательной победы. Это чувствуется во всём. Люди очень долго ждали этого момента , и некоторые даже перестали верить в то, что это произойдет, произойдёт освобождение наших земель от оккупации. Сегодня трудно переоценить значимость происходящих событий, мы переживаем исторические дни .

И мне очень жаль, что мой отец не дожил до сегодняшнего дня, когда вместе со своим народом мог бы порадоваться тому, о чём мечтал многие годы – об освобождениb оккупированных территорий страны от армянских агрессоров. Отец очень переживал происходящее, для него это было горем, с которым он жил долгие годы .

Сотни тысяч беженцев, наконец, вернутся на свою родную землю. И это один из величайших моментов в истории нации и нашего государства! Поэтому у меня невероятное волнение и гордость за свой народ, за страну, за руководство, за Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На мой взгляд, война привела к своеобразному переформатированию нации, мы стали другими, более сплоченными, организованными, вдумчивыми .

Я каждый день читаю сводки об освобождённых населённых пунктах, о городах и селах. За каждым названием самой маленькой деревушки стоят судьбы людей , которые были оттуда изгнаны. Сколько же радости у конкретного человека, который читает об освобождении своего давно покинутого дома, от осознания того, что у него появилась возможность вернуться к родному очагу, в тот дом, из которого он был изгнан.

Каждая пядь освобождённой земли достаётся кровью, это кровь героев, которые отдают свои жизни во имя освобождения страны . Светлая им память. В эти дни нация осознала, что у неё есть государство, которое может её защитить, это государство удалось построить. Фраза Ильхама Алиева "Карабах-это Азербайджан!" говорит обо всем! Он достойный сын своего отца, великого лидера Гейдара Алиева!", - сказал Мурад Ибрагимбеков.

Он также выразил свое отношение к варварским деяниям ВС Армении, которые, вопреки всем международным нормам, обстреливают баллистическими ракетами и кассетными бомбами мирные города и села Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий. В результате - более 90 жертв среди мирного населения, большинство дети, женщины и старики, более 400 раненых, разрушено более трех тысяч жилых зданий и городской инфраструктуры. Армянские вояки, проигрывая на поле боя, вымещают свое зло на мирном населении, фактически совершая военные преступления.

"Такие поступки достаточно традиционны для наших соседей, ведь на протяжении около двухсот лет они неоднократно проводили этнические чистки азербайджанского населения, 1918 год в Баку, трагедия Ходжалы , список можно продолжить.

Они находятся под влиянием фанатиков, поэтому это и происходит. Во многом армяне являются жертвами собственных террористов. И, к большому сожалению, на протяжении этих лет, так называемый цивилизованный мир, не очень обращал внимание на эту в высшей мере несправедливость. В этот и заключена главная проблема – безнаказанность преступных деяний агрессора и двойные стандарты привели к войне. Ведь на протяжении около 30 лет эта проблема не решалась, а международное сообщество ограничивалось лишь протокольными словами, не проявляя политическую волю. Потому что эти люди были безразличны к чужому горю и страданиям. Ильхам Алиев, проявив политическую волю, противостоит всем этим силам, не заинтересованным в решении проблемы. И эта застарелая рана сегодня излечивается, благодаря сплоченности народа, армии и Президента. Нация перестанет быть нацией, если сегодня не решит эту проблему, и сегодня произошло осознание этого всем народом".

В реалиях, когда азербайджанская армия наносит серьёзные удары армянским оккупационным вооруженным силам, освободив около четыреста населенных пунктов, премьер-министр Пашинян всячески старается привлечь к войне третьи страны, в частности ОДКБ, постоянно организуя провокации и обстреливая территорию Азербайджана из Армении. При этом армия Азербайджана ведет справедливую войну на своей территории, не поддаваясь провокациям.

"Президент России Владимир Путин четко сказал, что война ведется на территории Азербайджана, и страна не будет вмешиваться в развивающиеся события. И Россия будет защищать Армению только в рамках границ этой страны, заключенных соглашений и только в случае агрессии на ее территорию. Кстати, в соц.сетях, СМИ и телеканалах, несмотря на различные мнения к происходящим событиям, Азербайджану удалось переломить ход информационной войны. Ведь, помимо поля битвы, на протяжении около 30 лет идет информационная война. Конечно, не все удалось изменить, не радикально, но изменения в сознании людей бесспорно происходят. Очень трудно до людей доносить правду, но это все же происходит".

Как человек, который многие годы живет и работает в России, Мурад Ибрагимбеков по прежнему всей душой и сердцем связан с родиной. Своим личным примером он сформировывает мнение о настоящих азербайджанцах.

"Все в Москве знают, что я азербайджанец, и мое поведение, творчество, образ жизни формируют мнения о представителях нашей нации. Естественно, что речь идет не только обо мне. Выражаясь математическим языком, из различных слагаемых складывается сумма. Не надо громких фраз, надо просто делать свое дело и вести себя достойно".

В заключении режиссер отметил, что приступил к работе над проектом – документальным фильмом, который будет повествовать о происходящих событиях и посвятит эту картину победе Азербайджана. О том, как закончить войну и какова цена....

(Автор: Вугар Иманов)