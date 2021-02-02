Азербайджанская музыка стала лучом солнца для российских слушателей в пандемию - Маргарита Каратыгина

БАКУ /Trend Life/ - Для Московской государственной консерватории одним из первых мероприятий после ослабления режима самоизоляции стал традиционный фестиваль «Собираем друзей». В рамках фестиваля российским слушателям была представлена необычная программа с поэтичным названием «Дети солнца» – концерт музыки Азербайджана и Латинской Америки. Начальник Управления международного сотрудничества Московской консерватории, автор и организатор фестиваля Маргарита Каратыгина рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о концепции фестиваля, его азербайджанских участниках и представленных произведениях.

– Маргарита Ивановна, как родилась идея программы «Дети солнца»?

– Запертые карантином в своём общежитии, студенты Московской консерватории всё лето продолжали заниматься, разучивать новые произведения, собираться в репетиториях для совместного музицирования. Каждый день занимались и наши талантливые выпускники: трубач Анвар Керимов и скрипач Эмин Гусейнов из Азербайджана, кларнетистка из Колумбии Паула Гальего, пианисты Джонатан Дуарте из Коста-Рики и Елизавета Терентьева из Латвии. Все они только что окончили консерваторию, но ввиду закрытия всех границ, вынужденно остались в общежитии, в ожидании лучших времён.

И вот, наконец, в августе руководство консерватории решило, что пора опробовать механизмы проведения концертов в новых, «пандемийных» условиях. В рамках нашего ежегодного Международного фестиваля «Собираем друзей» было разрешено провести четыре концерта с публикой и одновременной интернет-трансляцией на самую широкую аудиторию, а также четыре трансляции фильмов-концертов, записанных участниками фестиваля, лишёнными возможности приехать в Москву. Легко представить, какая смесь эмоций всколыхнула наших музыкантов, когда им предложили открыть после пандемии концертный сезон в знаменитом Рахманиновском зале. Как тут не разволноваться – ведь именно этот живой контакт со слушателем – самый желанный момент в жизни музыканта!

Концерт «Дети солнца» прошёл на ура! Молодые музыканты выложились «по полной программе», демонстрируя блеск виртуозной техники и чуткость к каждому звуку – за их плечами была школа уникального музыкального вуза, школа Великих Учителей. Идею концерта ребята сформулировали сами, отметив, что и Азербайджан, и страны Латинской Америки почти круглый год залиты ярким солнцем, которое влияет на всю жизнь в этих странах, отражается в музыкальных культурах народов.

– В программе «Дети солнца» прозвучали сочинения Ниязи, Мусы Мирзоева, Фикрета Амирова и Тофика Гулиева. Что, на ваш взгляд, объединяет их – что в первую очередь свойственно азербайджанским мелодиям и ритмам? Какая азербайджанская музыка пользуется наибольшей популярностью у российских слушателей?

– Мы не случайно обратились именно к азербайджанской музыке в такой трудный момент жизни нашего общества, как прохождение через стремительно распространяющуюся во всём мире эпидемию. Наш фестиваль призван был стать ярким «лучом солнца» в этом сумеречном психологическом пространстве. Музыка Азербайджана испокон веков олицетворяла собой огонь и силу человеческого духа. Что может лучше, чем азербайджанские мелодии, согреть души, наполнить их надеждой и вдохновить на радостное созидание? Азербайджанская музыка всегда «горячая», даже «пламенная», мелодии её рельефны и ярко контрастны по эмоциональному наполнению, ритмы причудливы и разнообразны. Композиторы, музыку которых избрали для своего выступления Анвар Керимов и Эмин Гусейнов – это настоящие классики азербайджанской композиторской школы, маститые мастера, творчество которых глубоко укоренено в традиционной культуре своего народа. Исполненные произведения – это «жемчужины» не только азербайджанской, но и мировой музыкальной культуры.

– Пожалуйста, расскажите о молодых азербайджанских музыкантах, которые приняли участие в концерте.

– Конечно же, у каждого из героев нашего рассказа свой путь в музыку и своя судьба. Скрипач Эмин Гусейнов, по его собственным словам, выбрал Московскую консерваторию, потому что здесь можно получить и достойное образование, и много возможностей для самореализации и саморазвития. Эмин был очень расстроен, что из-за пандемии ему не удалось показать свою выпускную программу на государственном экзамене в Малом зале, и потому большим счастьем для него стало выступление в живом концерте, да ещё и в знаменитом Рахманиновском зале консерватории.

Трубач Анвар Керимов родился в семье, где три человека из четырёх занимаются искусством, и сам он занимается музыкой с детства. В 2012 году он был удостоен стипендии Президента Азербайджанской Республики с занесением его имени в Золотую Книгу молодых талантов Азербайджана. Поступив в Московскую консерваторию, где он учился в классе заслуженного артиста РФ Андрея Икова, Анвар Каримов вскоре стал востребованным музыкантом во многих оркестрах Москвы.

– Какие отклики о концерте «Дети солнца» вы получили?

– В зале по новым меркам был аншлаг, то есть разрешённые к продаже билеты были полностью раскуплены. Трансляция шла с нескольких платформ, и её посмотрели около семи тысяч человек с разных континентов. Лента восторженных приветствий и пожеланий в Youtube не останавливалась ни на секунду. Конечно, лидерами в этой бурной реакции были пользователи из Латинской Америки, Азербайджана и России.

– Каковы, на ваш взгляд, самые значимые и яркие точки соприкосновения у российской и азербайджанской музыкальных культур?

– О взаимосвязанности культур России и Азербайджана можно много говорить. И это не просто «точки соприкосновения», а плотная неразрывная связь, в основе которой лежит вся история культурного генезиса евразийского региона. Например, внешне такие различные мугамная традиция в Азербайджане и гласовая культура в древнерусских церковных песнопениях при внимательном рассмотрении ведут к единым истокам протоиндоарийской звуковой практики. А на поверхности этого изначального единства лежит тяга азербайджанских музыкантов европейской классической традиции к русской школе музыкального образования, с одной стороны, и горячий интерес русской слушательской аудитории к азербайджанской традиционной музыке, с другой.

– Фестиваль, автором и организатором которого вы являетесь, недаром называется «Собираем друзей»? В чём его концепция?

– Принципы фестиваля – узнавать другие культуры, слушать и прислушиваться, уважать их «непохожесть», учиться их достижениям и открывать себя миру. Здесь нет места неприятию «другого», неуважению и тем более нет места конфликтам на любой идеологической почве.

– В прошлые годы представители Азербайджана в фестивале «Собираем друзей» уже участвовали, как, например, ансамбль «Древний Восток» несколько лет назад. Какие направления азербайджанской музыки вам было бы интересно в перспективе представить российским слушателям в рамках фестивалей?

– В Московской консерватории музыка азербайджанских композиторов – нередкий гость. В разные годы здесь звучали сочинения К. Караева, Ф Амирова, О. Зульфугарова, А. Дадашева, Ф. Ализаде, И. Азманлы, Т. Мамедли и многих других авторов. В позапрошлом году проходил III Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой «Opera Art» с концертом «Оперные голоса Азербайджана», где солировал тенор Азер Зада, а Российским национальным оркестром дирижировал Ялчин Адыгезалов.

Кроме того, на фестивале «Собираем друзей» 2019 года была представлена яркая фортепианная программа Ольги Домниной «После Шостаковича» с прелюдиями и пьесами из балета «Семь красавиц» Кара Караева, сонатой Фараджа Караева и совершенно новой для московского слушателя музыкой Аяза Гамбарли.

Конечно, в былые годы у нас выступали и мастера собственно азербайджанской классической музыки, но всё-таки этот слой культуры пока недостаточно представлен у нас. Очень хочется услышать больше подлинной азербайджанской традиции, искусства старых мастеров! Таково пожелание наше и нашей публики.