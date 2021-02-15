Эйюб Гулиев: Для нас это настоящий вызов – театр закрывался, пожалуй, только после пожара в 1985 году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческие люди России и Азербайджана не теряют связи и во времена пандемии, находя возможности для реализации совместных проектов и даже для громких премьер. Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижёр и музыкальный руководитель бакинского Государственного театра оперы и балета Эйюб Гулиев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, какие музыкальные театральные проекты объединили наши страны в 2020 году.

– Каким в творческом плане стало для вас и Азербайджанского театра оперы и балета время пандемии без контакта с публикой?

– Для нас это настоящий вызов – театр закрывался, пожалуй, только после пожара в 1985 году, на время ремонта, а в остальном он работал даже в самые тяжёлые 90-е годы, когда люди вообще мало думали об искусстве. Руководство театра оперативно отреагировало на ситуацию с пандемией – мы проанализировали зарубежный опыт и открыли для публики архив записей наших спектаклей за последние 20-25 лет. Чтобы поделиться всем этим со зрителями, мы улучшили качество нашего сайта, открыли новые аккаунты в YouTube, Фейсбуке и Инстаграме. Теперь там можно выбрать наш спектакль на любой вкус, посмотреть на работу известных режиссёров, хореографов, послушать знаменитых исполнителей.

Делали мы и онлайн-проекты – наш оркестр записал так знаменитый вальс Гара Гараева из балета «Семь красавиц» – каждый из примерно 50-ти человек исполнил свою партию дома, а затем мы смонтировали клип. Были отдельные записи проектов и у наших оперных певцов, у балетных артистов. Состоялись и уникальные совместные проекты с другими оперными театрами. Например, к 75-летию Великой Победы мы с театрами стран постсоветского пространства создали общий клип на военную оду, которую специально написала наша талантливая пианистка и композитор Пикя Ахундова. От России участие в этом проекте принимал московский театр «Геликон-опера».

– А в какой форме вы сейчас поддерживаете контакт с российскими коллегами? Есть ли планы на будущие совместные проекты?

– С российскими коллегами мы всегда на связи, у нас крепкие дружеские отношения, которые имеют очень прочную основу. Я являюсь выпускником Санкт-Петербургской консерватории, тесно общаюсь с разными российскими коллективами. Один из знаковых российско-азербайджанских проектов, который нам удалось недавно реализовать, это премьера балета нашего выдающегося композитора Фикрета Амирова «1001 ночь». Это поистине историческое событие состоялось в августе 2020 года на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Спектакль с совершенно новой хореографией поставил главный балетмейстер Приморской сцены Эльдар Алиев, азербайджанец, который снискал огромную известность как один из лучших хореографов не только России, но и мира. Художником-постановщиком спектакля стал Пётр Окунев из Санкт-Петербурга, а я был приглашён в качестве музыкального руководителя премьеры. Спектакль имел феноменальный успех, проходил при полном аншлаге, билеты невозможно было достать. Учитывая колоссальный интерес публики, было увеличено количество показов спектакля, он идёт по несколько раз в месяц. Я хочу поблагодарить руководство Мариинского театра и отдельно его директора, выдающегося дирижера Валерия Гергиева за то, что он поддержал инициативу Эльдара Алиева.

Премьера балета была приурочена к открытию международного фестиваля «Дальневосточный Мариинский», и я хочу с гордостью отметить, что на сегодняшний день это была практически единственная серьёзная театральная премьера, которая состоялась за время пандемии не только в России, но и во всём мире.

В начале этого года, в рамках гастролей балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, мы показали этот спектакль в Санкт-Петербурге. Показы с огромным успехом шли четыре дня подряд – с 15 января в Мариинке-2. Посмотреть балет «1001 ночь» пришёл генеральный директор, художественный руководитель театра, всемирно известный дирижер Валерий Гергиев. После спектакля он поблагодарил всех участников – сказал много добрых слов в адрес постановочной группы, остался очень доволен проделанной работой и самим спектаклем. В рамках гастролей также состоялись показы балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского и «Корсар» Адольфа Адана, но балет «1001 ночь» стал одним из основных и знаменательных событий этих гастролей. Теперь Валерий Абисалович хочет также осуществить премьеру этого балета в Санкт-Петербурге в Мариинском театре.

– Второй год подряд вы становитесь членом жюри российского Международного музыкального фестиваля имени Георга Отса. Как вы получили приглашение в первый раз?

– С организаторами этого конкурса меня познакомила в прошлом году Ольга Ивановна Капанина – знаменитый режиссёр, директор по кастингу Большого театра. Мы познакомились с ней, когда она работала заведующей оперной труппы в Михайловском театре – меня тогда пригласили туда дирижировать оперой «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, а год спустя – на «Любовный напиток» Доницетти.

Когда в 2019 году Ольга Ивановна предложила мне стать членом жюри конкурса имени Георга Отса, я, конечно, с радостью согласился. Мы очень подружились с художественным руководителем и главным организатором этого конкурса, Зоей Тумановой-Родман, и мне было безумно приятно, когда меня пригласили в жюри и в 2020 году. То, что конкурс прошёл в таких непростых условиях – это уже событие, но он просто обязан был состояться, так как был посвящён столетию выдающегося певца Георга Отса, эту дату необходимо было отметить. Хочу поблагодарить Зою Туманову-Родман и всю её дружную профессиональную команду за то, что они реализовали этот замечательный конкурс, несмотря на все технические и организационные сложности. Огромное им спасибо!

– Насколько известно, из-за пандемии на этот раз вы судили конкурс онлайн. Это был интересный опыт?

– Конечно, ничто не может заменить впечатление от восприятия живого выступления в зале – здесь есть и психологические, и звуковые аспекты. Но мы постарались оценивать выступления участников максимально объективно и чутко, с учётом всех профессиональных параметров. Лично я очень доволен результатами конкурса – в финал прошли очень достойные и яркие молодые музыканты.

– Кто из участников конкурса обратил на себя ваше внимание? Что важно для вас в исполнителе, кроме хорошей техники?

– Практически все финалисты конкурса достойны того, чтобы на них обратили внимание. Например, были очень хорошие низкие мужские голоса – своим мастерством нас порадовали Рустам Касимов из Нижнего Новгорода и, конечно, победитель конкурса Алексей Кулагин. Жаль, что мало было теноров, но хорошо проявил себя, например, очень музыкальный Александр Нестеренко – я с надеждой смотрю на его будущее.

Особо хочу отметить женские голоса: и меня, и российских специалистов безумно порадовали меццо-сопрано Дарья Черний, которая заняла 1-ое место, и Назгуль Ибрагимова из Уфы. И голос, и тембр, и краски, и манера пения, и техника, и умение владеть звуком, и музыкальность, и артистичность – всё было представлено этими молодыми певицами очень гармонично, я безумно рад, что открыл для себя такие замечательные голоса. Не могу не отметить и сопрано Дарию Гаврилову, которая произвела на жюри сильное впечатление. Уверен, если она будет и дальше работать над собой, её ждёт очень большой успех и международное признание.

– Вы и сами являетесь лауреатом международных конкурсов. Какие из проходивших в России самые значимые для вас?

– В моей творческой жизни было много конкурсов, они открыли для меня новые возможности, новые связи с известными симфоническими оркестрами и престижными оперными театрами. Самым известным из российских дирижерских конкурсов в своё время был конкурс имени Сергея Прокофьева, в котором я однажды участвовал. Среди лауреатов этого конкурса множество видных ярких дирижеров. Также, насколько я знаю, всемирно известный пианист, замечательный друг Азербайджана Денис Мацуев проявил инициативу провести в 2021 году международный конкурс Рахманинова для дирижеров, пианистов и композиторов – это три направления, в которых творил Сергей Васильевич.

– Что бы вы посоветовали молодым музыкантам Азербайджана и России? Какие конкурсы стоит предпочесть, чему уделить особое внимание при подготовке и выступлении?

– Конкурсы – одна из прекрасных возможностей для музыканта реализовать себя, наладить контакты с агентствами, познакомиться с известными менеджерами, дирижерами, профессорами. Это некий трамплин, но, конечно, ещё и испытание. Молодые творческие люди часто бывают амбициозными, хотят положить в копилку побольше наград различных конкурсов, и это естественно. Мой совет – быть аналитиком: не слишком распыляться, не растрачивать свои силы, определять, какие конкурсы могут быть для вас полезными – где можно лучше себя проявить, обратить на себя внимание. Кроме того, для конкурсов любого уровня всегда нужно заранее готовить программу со специалистами, педагогами. К некоторым конкурсам, как, например, к конкурсу Чайковского, Рубинштейна, Шопена, готовятся годами. А ещё, участвуя в конкурсах, очень важно вовремя остановиться, получив всё, что хотелось: контакты, связи, контракты.

– Из-за пандемии все участники конкурса имени Георга Отса были из России, но и в Азербайджане много молодых оперных талантов. Какие исполнители и музыканты из Азербайджана, на ваш взгляд, самые яркие сейчас на мировой, в том числе российской музыкальной сцене?

– Конечно, как азербайджанец я очень хотел бы видеть на этом конкурсе своих земляков – очень жаль, что они не смогли приехать в Россию из-за коронавируса. У нас сейчас есть множество перспективных исполнителей. Есть и яркие звёзды, которые уже проявили себя и светят всей планете, их знают во всём мире. В любом уголке планеты можно услышать, что какой-то наш земляк приезжал туда, выступал и имел огромный успех. Для нас это большая радость и предмет гордости.

Среди серьёзных азербайджанских музыкантов мирового масштаба, например, мой замечательный давний друг Юсиф Эйвазов, с которым я неоднократно выступал в Вене, Австрии, Баку, Габале, Италии. А Динара Алиева и Эльчин Азизов являются солистами Большого театра, что для нас очень важно. Я всегда горжусь, когда вижу в афишах значимых премьерных российских спектаклей имена наших земляков-азербайджанцев. Заявил о себе и мой хороший друг Азер Рзазаде – очень талантливый и яркий молодой музыкант, который в таком возрасте уже успел поработать с выдающимися дирижерами и солистами. Ярко проявил себя и великолепный Магеррам Гусейнов, очень перспективный бас-баритон, закончивший обучение в Оперной академии при театре «Ла Скала» в Италии. Не могу не отметить и такого певца, как Авез Абдулла, это наш любимый баритон, солист оперного театра Манхайма в Германии. Каждая встреча с такими яркими артистами – большая радость для меня.

Я упомянул тех солистов, которые сейчас достойно представляют нашу страну за рубежом: активно занимаются творчеством и делают огромные успехи. Но, конечно, и в самом Азербайджане работает множество талантливых певцов, это – отдельная тема для разговора.

– А что из азербайджанской музыкальной традиции сейчас, на ваш взгляд, самое востребованное в России и мире?

– Это, конечно, зависит от вкусовых потребностей зрителя. В России популярны и азербайджанские яркие оперные певцы, и эстрадные исполнители, как, например, Эмин Агаларов. Слушают в России и мугам. Его содержание, форма, структура и характер всегда были предметом огромного интереса академических слушателей. Но даже и самый рядовой слушатель в России признаёт достоинства азербайджанской народной музыкальной традиции. Нам всегда очень комфортно выступать в России – там с интересом воспринимают любую азербайджанскую музыку.

– Мы все проходим через сложные времена. Чем сейчас может помочь людям искусство, в чём задача творцов, музыкантов?

– Мне кажется, что искусство, и в том числе музыка, должны нести людям добро. Это язык, который понимают все, он не нуждается в переводе и разъяснении. Именно творения великих мастеров, постоянная работа над собой писателей, поэтов, музыкантов обогащают не только искусство, но и духовный мир людей.

(Редактор: Наталья Кочнева)