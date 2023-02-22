Удивительная герань… Украинка с бакинским акцентом Юлия Тарасенко – экспозиция благодарности Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Nur Art House в Ичери шехер состоялось открытие выставки украинской художницы, искусствоведа, юриста Юлии Тарасенко "Если бы не герань..", сообщает Trend Life.

Организаторы - NUR Art House и НПО Arts Council Azerbaijan.

На открытии вечера руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что Юлия Тарасенко частый гость в Баку, неоднократно выступала с проектами и семинарами по архитектуре и культуре, но впервые представляет здесь свое изобразительное искусство, посвященное краскам Азербайджана.

У каждого творчества есть своя история, и свою историю Юлия Тарасенко рассказывает в метафорических картинах, созданных во время пребывания в Баку. В написанных полотнах она делится впечатлениями от города, людей и культуры, которые оставили свой отпечаток в ее жизни, и о которых она рассказала на открытии. Интересно, что во время повествования гости заметили, что у художницы даже появился бакинский акцент, когда к некоторым словам добавлялось "да", что вызывало добрую улыбку.

В интервью Trend Life Юлия Тарасенко рассказала, что впервые приехала в Баку вместе с семьей 14 лет назад, и всей душой полюбила город и его жителей.

"Эта экспозиция своеобразное подведение итогов моей творческой трансформации, переход от юриста и искусствоведа к художнику. 14 лет назад я впервые приехала в Баку и в том числе 14 лет назад прикоснулась к искусству – для меня это символично как две семилетки. Ведь семерка самое таинственное число в нумерологии, символизирующее удачу, мудрость, эрудицию, эстетичность, философское отношение к жизни. Природа семерки указывает истинный путь, помогает учиться и становиться лучше день за днем. И по сути для меня это благодарность людям и Азербайджану, которые повлияли на мое становление как творческой личности. Ныне в Баку у меня много друзей, которые всегда поддерживали меня, и этот город стал для меня местом силы, источником вдохновения, свободы общения, позитивной ауры и окружающей творческой атмосферы. Одним из моих учителей является известный художник Али Шамси. Особо хотелось бы сказать о традициях, архитектуре и природе Азербайджана, которые завораживают и дают импульс для творческих свершений. Безумно люблю античную азербайджанскую кухонную и бытовую утварь, и конечно же, национальные блюда. И за эти годы источник азербайджанской культуры и традиций, доброжелательности людей, города Баку и регионов страны стали неотделимой частью моей личности. И мои картины отражают все мои эмоции чувств любви и благодарности Азербайджану", - сказала она.

По словам Юлии, ей очень хотелось бы представить свои работы в Украине, но в связи с войной пока нет такой возможности. В экспозиции представлено двадцать работ художницы. А первую картину, которую написала в Баку, спасаясь от войны, она назвала "Гостеприимство".

"Мне понадобилась неделя, чтобы немного адаптироваться и понять, что я в безопасности. Затем я собрала предметы, которые находились в пространстве квартиры, и создала натюрморт. Очень скоро тяжелые мысли-тучи начали трансформироваться в легкие и воздушные облака, и с каждым днем я все больше наполнялась ресурсом и погружалась в творчество. Эта картина как будто предвосхитила мое последующее пребывание, оно было наполнено вниманием, заботой и гостеприимством", - рассказывает художница.

На ряде полотен отражена герань, которая, по словам художницы, несправедливо забывается на фоне других цветов.

"Герань олицетворяет красоту, здоровье, любовь, стремление к самосовершенствованию, бодрость и неисчерпаемые жизненные силы, является символом благосостояния и долголетия. Этот цветок наделен удивительными свойствами, в том числе магическими. Цветок оберегает дом от негативной энергетики, от негативного влияния, зависти и агрессии, сохраняет в семье спокойствие и комфорт. На Востоке и сейчас верят, что змея не проникнет в тот дом, на пороге которого стоит герань. А украинцы в древности носили с собой в качестве оберега высушенные лепестки красной герани в полотняном мешочке. В частности, красный цветок рекомендуется для семейных пар, поскольку красный цвет символизирует верность и страсть. А белый цвет символизирует чистоту, счастье семейного счастья и начало чего-то нового, хорошего. Розовая герань - это цветок романтики и нежной любви. Они также символизируют женственность и материнские аспекты любви.

В исламской, христианской и скандинавской традициях герань встречается часто. По одному из преданий, происхождение цветка герани связано с одним случаем из жизни Пророка Мухаммеда. Когда-то герань была обычным сорняком, некрасивым и ненужным. Однажды Пророк Мухаммед, постирав свою рубашку, повесил ее на этот куст возле своей палатки. Тогда растение повернулось к солнечным лучам и быстро осушило ткань. Когда рубашка высохла, Пророк благословил скромное растение за его службу, и это превратило сорняк в прекрасный цветок герани", - сказала художница.

Экспозиция открыта до 25 февраля.

Фото – Вугар Иманов.

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