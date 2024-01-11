Логман Керимов отмечает юбилей: Когда вошел, жители вздрогнули - Алиага Вахид вернулся с того света?! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня 11 января известному актеру театра и кино, главному режиссеру Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженному артисту Логману Керимову исполнилось 65 лет, сообщает Trend Life.

Логман Керимов родился в Баку. Еще в школьные годы появилась любовь к творчеству. Благо в семье был яркий пример – старше его на 14 лет Валех Керимов, успешный актер, который в будущем стал народным артистом. В пятых-шестых классах больше, чем в школе пропадал во дворе киностудии "Азербайджанфильм", и даже озвучивал детские роли в фильмах. С тех пор знал и воочию видел всех великих актеров. В 18 лет поступил на актерский факультет Государственного института искусств (ныне Государственный университет культуры и искусств), где уже с третьего курса вошел в труппу Государственного театра юного зрителя. Параллельно работал на радиопередаче "Студенческие годы". В те же годы пробовал себя режиссером в студенческом театре Füruzə. В 39 лет стал режиссером ТЮЗА, а затем главным режиссером, где его постановка "Махмуд и Марьям" была признана лучшей в республике. На театральной сцене как актер воплотил около тридцати ролей, поставил около ста спектаклей, не только в Баку, но и в регионах страны. И по сей день говорит, что всегда мечтал стать режиссером, а не актером.

Интересно, что творческий дар киноактера впервые был замечен за пределами Азербайджана. В 24 года впервые снялся в кино, создав яркую роль солдата Джейхуна Гаджибекова в фильме Виктора Аристова "Порох" (1983) об обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Фильм был удостоен приза кинофестиваля "Молодое кино Ленинграда". Причем, стал первым азербайджанским актером, снявшимся на "Ленфильме". Также играл в фильмах украинских и белорусских кинематографистов.

В кинематографе воплотил около двадцати образов, и, бесспорно, самой яркой является роль в фильме народного артиста Шахмара Алекперова Qəzəlxan (1991) о легендарном поэте и писателе Алиаге Вахиде (1895-1965), которого считают основоположником современного жанра мейханы. Эта роль принесла ему большую славу.

Логман Керимов; ""Газельхан" - первый фильм в истории азербайджанского кино, премьера которого состоялась во Дворце Республики (ныне Дворец Гейдара Алиева). В тот день я был очень взволнован – понравится ли зрителям? Воплотить такую личность! Но зрители сопровождали аплодисментами просмотр фильма, а после, стоя яркими овациями приветствовали творческий коллектив. После этого фильм на протяжении более месяца с аншлагами по несколько сеансов шел во всех кинотеатрах Баку. На следующий год фильм взял одиннадцать наград из ста картин, представленных на Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, который проходил в Ташкенте. Это была большая победа азербайджанского кино в те тяжелые годы! Фильм представлял я, потому что, к огромному сожалению, Шахмар Алекперов за месяц до этого скончался. Ему было всего 48 лет…Большой мастер и человек навсегда в наших сердцах!".

А все началось с эпизодической роли в фильме Шахмара Алекперова "Ночь без берегов" Sahilsiz gecə, 1989), после которого был приглашен сыграть роль Алиаги Вахида.

Логман Керимов: "Я очень обрадовался, но если честно, отказался, ответив, что боюсь не воплотить роль такой личности. Он был настолько любим миллионами, что в истории страны был единственным писателем, гроб которого жители несли на руках несколько километров от Союза писателей до Аллеи почетного захоронения. До сих пор перед глазами гнев Шахмара Алекперова: ”Как это, ты не сможешь играть?! Я режиссер, и ты отлично сыграешь эту роль!". Сценарий к фильму он также сам написал, а помог ему Рамиз Фаталиев, который тогда был директором киностудии "Азербайджанфильм". Над мейханой к фильму работали Баласадыг, Низами Рямзи и Вагиф Самедоглу. Это были очень тяжелое время, 1991 год, когда Советский Союз развалился, на кино денег не было, и только материальная поддержка друзей Шахмара Алекперова помогла реализации проекта. К тому же, в Баку был комендантский час, и часто с трудом приходилось брать разрешение на вечерние съемки. Но самое главное – это было тяжелое состояние здоровья Шахмара Алекперова. Превозмогая страшные боли, он продолжал творить".

Один из съёмочных дней проходил в родном селе Алиаги Вахида - Масазыре, где его всегда помнили и любили. Был эпизод, когда на свадьбе выступает ханенде, которого сыграл известный мастер мугама Алим Гасымов. В массовой сцене принимали участие местные жители, в том числе близкие родственники Алиаги Вахида. Были ночные съемки. И представьте их состояние, когда появился загримированный Логман Керимов. Они по-настоящему вздрогнули - Алиага Вахид вернулся с того света?! Настолько актер был похож на поэта!

На протяжении последних десяти лет Логман Керимов ставит спектакли в Шушинском государственном музыкальном театре, который в июне 2022 года, спустя много лет, вновь выступил на освобождённой родной земле. Под открытым небом в местечке под названием Тутовый сад был показан спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства", поставленный по произведению основоположника национальной драматургии, писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде. Это стало одним из счастливых моментов жизни Логмана Керимова.

"Мы очень счастливы! Ждали этого дня много лет и вот, наконец, наша мечта сбылась. За годы нашей деятельности это был 200-й спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства". И в то же время, своеобразный юбилей – 30 лет восстановления нашей деятельности. Была большая ответственность выступать перед деятелями культуры и общественности, нашими доблестными воинами, защитниками Отчизны на священной земле Карабаха, в городе Шуша, которая была освобождена после многолетней оккупации ценой крови наших шехидов и героизма солдат и офицеров. Преклоняем головы перед памятью шехидов и их семьями. Вечная слава героям!", - сказал Логман Керимов.

От имени АМИ Trend поздравляем Логмана Керимова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

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