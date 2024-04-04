Гюнешь Абасова потрясена переменами в Баку: Мои родители в Беларуси расплакались (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная белорусская певица азербайджанского происхождения Гюнешь Абасова поделилась с Trend Life впечатлениями о визите Баку после восьмилетнего перерыва. Певица приняла участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане, которая прошла во Дворце Гейдара Алиева. Дни культуры прошли с 1 по 4 апреля.

Гюнешь Абасова родилась и выросла в городе Барановичи (Брестская область, Беларусь). Ее семья родом из азербайджанского города Губа. Победитель и лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов. Удостоена двух государственных наград, которые ей вручал Президент Александр Лукашенко как стипендиату специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (2005), и медалью Франциска Скорины (2011). Член международной Ассоциации Фестивалей и артистов – WAFA. Артистка-вокалистка высшей категории Государственного молодежного театра эстрады города Минск. В репертуар певицы-композитора входят и произведения азербайджанских авторов. Замужем за турецким тренером и экс-футболистом "Галатасарая" Гёкханом Джингёзем. Сыну Денизу 8 лет. В 2008 и 2013 годах выступала в Баку в рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане, а также в ряде проектов.

"Мои родители много лет назад приехали жить в Беларусь из прекрасного азербайджанского города Губа. С детства мечтала о жизни в музыке, много работала над собой, и уже 20 лет на профессиональной сцене и верна белорусскому зрителю. От всей души хочу сказать спасибо белорусской земле – за жизнь, за друзей, за учителей, творческое признание и счастье моей семьи. Пусть между нашими странами всегда будут добрые отношения, счастья и процветания народам Азербайджана и Беларуси", - сказала Гюнешь.

Певица потрясена переменами, произошедшими в столице Азербайджана, где не была восемь лет.

"Я приятно удивилась, как за эти восемь лет изменился Баку, стал еще краше, ярче и светлее. Потрясающий, замечательный, красивый Баку! Наша делегация в полном восторге от гостеприимства азербайджанского народа, великолепия архитектуры и пейзажа столицы, и конечно же, самого вкусного в мире азербайджанского плова", - поделилась впечатлениями Гюнешь.

На вечере Гюнешь представила белорусскую песню "Белорусы - люди мира", но очень трогательной оказалась премьера композиции на азербайджанском языке "Ana Vətən" (Родина).

"Эта песня очень проникновенна, ее написал мой творческий друг Эльджан Рзаев, который живет в Нидерландах. Он композитор и певец и также прославляет азербайджанское искусство в Европе. Эльджан сам предложил мне эту композицию, увидев, что я часто скучаю по этнической родине и сказав - "Гюнешь – это песня для тебя". Все мои чувства тоски этнической азербайджанки по земле предков выражены в этой композиции, это своеобразный крик моей души, и не только для меня, но и для тысяч азербайджанцев, живущих за пределами Родины. Все-таки где бы и как бы ни было прекрасно, но Родина есть Родина, и часто трудно совладать с нахлынувшими чувствами. И наверное поэтому, когда впервые мои родители услышали эту песню (впервые именно им дала послушать), они расплакались…" - сказала она.

Во время визита в Баку Гюнешь также встретилась со своими близкими родственниками, которые уговаривали остаться хотя бы на неделю. Но надо было возвращаться в Беларусь вместе с делегацией. Однако Гюнешь в ближайшее время обязательно вернется вместе с родителями, чтобы также посетить родную Губу.

"Говорят, что Губа стала еще более прекрасным городом. Я приеду не только с родителями, но и со своим супругом и сыном. Супруг несколько раз был здесь и чувствует себя в Баку как дома. Но когда уезжала из Беларуси, мой сын Дениз расплакался и просил взять с собой в Азербайджан. Он ни разу не был здесь", – сказала она.

Гюнешь возвращается в Минск с выполненным заказом от родителей – бакинской пахлавой, бакинскими помидорами и огурцами, лянкяранским чаем, длиннозерным рисом и шабалыдом (каштан) для плова, специями и т.д.

А в ноябре этого года она планирует выступить с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева в честь 20-летия творческой деятельности.

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