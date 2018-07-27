Невероятно красиво, торжественно, солнечно в Баку! – Согдиана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Фестиваль "ЖАРА-2018" стартовал! Невероятно красиво, торжественно, солнечно в Баку!" - делится на своей странице в Instagram впечатлениями популярная российская певица Согдиана, сообщает Trend Life.

В социальной сети Согдиана представила фотографии с первого дня фестиваля, а также поделилась впечатлениями о мероприятии.

"Мы без сна, но с таким позитивным настроем, с музыкой, в прекрасной компании!" - пишет она.

Также исполнительница планирует прогуляться по городу и ознакомиться с достопримечательностями.

"Посоветуйте обязательные места для посещения в этом великолепном городе!" - отмечает певица в Instagram.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" проходит на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля.

В третьем фестивале "Жара" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018 - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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