В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность - Jah Khalib (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный казахстанский рэпер и исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов, родился в Алмате, отец - азербайджанец, мать – казашка) поделился впечатлениями с Trend Life о проведении Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018".

"Самое прекрасное в Азербайджане – это невероятный патриотизм и сплочённость, а такие мероприятия, как фестиваль "ЖАРА", позволяют еще больше узнать об этой прекрасной, волшебной и неописуемой стране", - сказал Jah Khalib.

По его словам, он всегда рад приезжать в Азербайджан, потому что считает страну своей родиной.

"Я сюда часто приезжаю тайно, хотя никто об этом не знает. Когда у меня бывают творческие или душевные кризисы покупаю билет на самолет и лечу в Азербайджан, езжу с друзьями в Нафаталан или Губу. Здесь кипит моя кровь, здесь я нахожу что-то свое, родное, а бакинцы для меня братья", - добавил Jah Khalib.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

