Юлия Ковальчук восхищена бакинской публикой и Ичери шехер (ФОТО)

10 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук выразила восхищение Международным музыкальным фестивалем "ЖАРА 2018" и столицей Азербайджана, сообщает Trend Life.

"Более жаркого, радушного и насыщенного фестиваля очень сложно назвать, и дело не только в погоде и количестве исполнителей, а в потрясающей атмосфере и сменяющих друг друга ярких событий. Особенно, хотелось бы отметить бакинскую публику, благодаря которой фестиваль стал особенным в жизни каждого артиста. Уникальность и гармония совершенно разных музыкальных стилей, юбилейных и творческих вечеров и самое главное, еще раз подчеркиваю, особенная теплота приема местной публики делает огромную честь фестивалю. Именно зрители создают эту неповторимую атмосферу, которая передается артистам, а затем, посредством телевидения, миллионам телезрителей. Выражаю свою признательность организаторам за приглашение и возможность стать частью этого музыкального праздника", – сказала Trend Life Юлия Ковальчук.

Певица также отметила красоту древней части Баку – Ичери шехер, лучезарный Каспий и отменный вкус азербайджанских блюд.

"И солнце, и море, и океан музыки! Всем настоятельно рекомендую побывать в столице Азербайджана, прогуляться по улочкам старого Баку, своими глазами увидеть эту архитектуру, искупаться в море, и, конечно же, насладиться блюдами национальной кухни. Если вы не знаете, где провести отпуск - летите в Баку!", - добавила Юлия Ковальчук.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России. Сегодня 10 августа в 22:30 будут представлены юбилейные вечера известных российских исполнителей Леонида Агутина и Владимира Преснякова.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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